“A jeni gati?” BBVK 5 jep sinjalin e parë
Kureshtja për nisjen e “Big Brother VIP Kosova 5” po rritet, teksa faqja zyrtare e formatit ka ndarë një video që duket se paralajmëron nisjen e spektaklit të shumëpritur. Në videon e publikuar shfaqen syri karakteristik i “Big Brother” dhe logoja e formatit, të shoqëruara me mbishkrimin “A jeni gati, sezoni i ri i BBVK…
ShowBiz
Kureshtja për nisjen e “Big Brother VIP Kosova 5” po rritet, teksa faqja zyrtare e formatit ka ndarë një video që duket se paralajmëron nisjen e spektaklit të shumëpritur.
Në videon e publikuar shfaqen syri karakteristik i “Big Brother” dhe logoja e formatit, të shoqëruara me mbishkrimin “A jeni gati, sezoni i ri i BBVK 5”.
Publikimi ka shtuar interesimin e fansave, të cilët po presin të mësojnë më shumë për edicionin e pestë të reality show-t që çdo sezon tërheq vëmendjen e madhe të publikut.
Në këtë mënyrë, pritja për rikthimin e BBVK-së po bëhet edhe më emocionuese, ndërsa ende mbetet të zbulohet data e saktë e nisjes së spektaklit.
A do të zbulohet së shpejti data e premierës së BBVK 5? Për momentin, fansave u mbetet të presin njoftimin e radhës nga produksioni, në pritje të një sezoni të ri plot surpriza, dinamika dhe emocione.