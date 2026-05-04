“A je kandidate për Presidente të Republikës a e një Ambasade?”, Kosumi kritikon Feride Rushitin për deklaratën

Ish-kryeministri i vendit, Bajram Kosumi, ka kritikuar ish-kandidaten e VV-së për presidente Feride Rushiti, e cila kur nuk u zgjodh presidente pasi seanca dështoi që nuk pati kuorum, tha se për këtë pozitë kishte marrë përkrahje edhe nga ambasadat e huaja. Në një paraqitje për RTV 21, Kosumi tha “ta zëmë si tha kandidatja për…

Lajme

04/05/2026 20:11

Ish-kryeministri i vendit, Bajram Kosumi, ka kritikuar ish-kandidaten e VV-së për presidente Feride Rushiti, e cila kur nuk u zgjodh presidente pasi seanca dështoi që nuk pati kuorum, tha se për këtë pozitë kishte marrë përkrahje edhe nga ambasadat e huaja.

Në një paraqitje për RTV 21, Kosumi tha “ta zëmë si tha kandidatja për presidente znj.Feride, tha mua më kanë propozuar OJQ-të dhe disa ambasada perëndimore..Ambasadat dolën e demantuan dhe po të jetë ashtu, ata nuk mund të thonë ne e kemi shty përpara”.

“E rëndësishme është pyetja a je ti kandidate për presidente apo të një ambasade tjetër”, shtoi ai.

Artikuj të ngjashëm

May 4, 2026

Vazhdojnë hetimet për “tymin e zi” në KEK, shtohen pacientët me...

May 4, 2026

Trump thotë se ShBA ka goditur shtatë anije të vogla iraniane

May 4, 2026

Dorëzimi i peticionit kombëtar: Kryetari i OVL-UÇK-së nesër niset për në...

May 4, 2026

Makina përplaset me turmën, dy të vdekur në Leipzig

May 4, 2026

Shefat e tregtisë së BE-së dhe SHBA-së do të takohen, pas...

December 31, 2025

Virgjiniteti, feja, etnia: Elementet që të rinjtë kosovarë i këqyrin te...

Lajme të fundit

Vazhdojnë hetimet për “tymin e zi” në KEK,...

Trump thotë se ShBA ka goditur shtatë anije të vogla iraniane

Dorëzimi i peticionit kombëtar: Kryetari i OVL-UÇK-së nesër...

Sveçla në Ditën e Zjarrfikësve: Mirënjohje për sakrificën,...