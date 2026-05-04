Vazhdojnë hetimet për “tymin e zi” në KEK, shtohen pacientët me sëmundje kronike

Kjo gjendje e fundjavës së kaluar qe arsyeja që Prokuroria e autorizoi policinë për hetime. Tymi i zi që u pa më 25 prill nga termocentrali i Korporatës Energjetike të Kosovës i mobilizoi institucionet për të kërkuar hetim nën dyshimet për veprën penale “Ndotja, degradimi ose shkatërrimi i mjedisit”. E Prokuroria bëri të ditur nëse…

Lajme

04/05/2026 20:37

Kjo gjendje e fundjavës së kaluar qe arsyeja që Prokuroria e autorizoi policinë për hetime.

Tymi i zi që u pa më 25 prill nga termocentrali i Korporatës Energjetike të Kosovës i mobilizoi institucionet për të kërkuar hetim nën dyshimet për veprën penale “Ndotja, degradimi ose shkatërrimi i mjedisit”.

E Prokuroria bëri të ditur nëse kanë ndërmarrë hapa tjerë përveç hetimeve.

“Ju njoftojmë se Prokurori i Shtetit është duke ndërmarrë të gjitha veprimet dhe masat e nevojshme hetimore lidhur me këtë rast.  Për momentin, nuk mund të ofrojmë detaje shtesë, sepse mund të dëmtohet integriteti i procesit hetimor.”-Prokuroria Themelore

Pasoja duket se pati për kosovarët, sidomos për kategori më të ndjeshme të pacientëve, që kërkuan ndihmë në Klinikën e Pulmologjisë.

Detaje dha drejtori, Besim Morina.

“Po ne e kemi vërejt një shtim të rasteve të sëmundjeve kronike sepse ne po flasim për një grup fraxhil që janë të ndjeshëm ndaj ndotjes, që janë me sëmundje kronike respiratore, me astmë ata me bronhit kronik”, ka thënë Besim Morina, drejtor i Klinikës së Pulmologjisë.

Morina tha se ndotja e ajrit mbetet arsyeja kryesore e përkeqësimit të gjendjes së pacientëve me sëmundje kronike.

“Çdo vit ne e kemi problemin e njëjtë që herë pas here kemi nivele të larta të ndotjes dhe menjëherë reflektohet në shëndetin e njerëzve sidomos në grupet fraxhile, menjëherë kanë përkeqësime të gjendjes së tyre apo edhe gjendjes në përgjithësi’’, ka thënë Besim Morina, drejtor i Klinikës së Pulmologjisë.

Televizioni ka kërkuar edhe një qëndrim nga KEK në lidhje me këtë çështje por të njëjtit nuk kanë kthyer përgjigje.

Në ditën e ngjarjes, në një reagim publik, ata thanë se për shkak të një defekti në Termocentralin “Kosova A” janë ndal në mënyrë elektrofiltrat./Dukagjini

Artikuj të ngjashëm

May 4, 2026

Trump thotë se ShBA ka goditur shtatë anije të vogla iraniane

May 4, 2026

“A je kandidate për Presidente të Republikës a e një Ambasade?”,...

May 4, 2026

Dorëzimi i peticionit kombëtar: Kryetari i OVL-UÇK-së nesër niset për në...

May 4, 2026

Makina përplaset me turmën, dy të vdekur në Leipzig

May 4, 2026

Shefat e tregtisë së BE-së dhe SHBA-së do të takohen, pas...

December 31, 2025

Virgjiniteti, feja, etnia: Elementet që të rinjtë kosovarë i këqyrin te...

Lajme të fundit

Trump thotë se ShBA ka goditur shtatë anije të vogla iraniane

“A je kandidate për Presidente të Republikës a...

Dorëzimi i peticionit kombëtar: Kryetari i OVL-UÇK-së nesër...

Sveçla në Ditën e Zjarrfikësve: Mirënjohje për sakrificën,...