A do të merren masa për Elvis Hoxhën që ofendoi Jasharajn, flet Kurti Kryeministri Albin Kurti ka thënë se e papërshtatshme të flasë nga foltorja e Qeverisë së Kosovës, lidhur me deklaratën e anëtarit të VV-së në Tiranë, Elvis Hoxha,për kryetarin e SBASHK-ut, Rrahman Jasharajn. Ai ka refuzuar të tregojë nëse do të ndërmarrë masa ndaj Hoxhës, duke thënë se nuk është aty në cilësinë e kryetarit të…