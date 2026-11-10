A do të kandidojë Armend Zemaj për kryetar të LDK-së?
Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Armend Zemaj, ka komentuar zhvillimet brenda kësaj partie dhe mundësinë e garës për kryetar të ri. Në emisionin “Politiko” në Kanal10, Zemaj ka thënë se gara në LDK gjithmonë ka qenë atraktive dhe e debatueshme, duke shtuar se ambiciet e anëtarëve dhe gatishmëria e tyre për të kandiduar…
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Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Armend Zemaj, ka komentuar zhvillimet brenda kësaj partie dhe mundësinë e garës për kryetar të ri.
Në emisionin “Politiko” në Kanal10, Zemaj ka thënë se gara në LDK gjithmonë ka qenë atraktive dhe e debatueshme, duke shtuar se ambiciet e anëtarëve dhe gatishmëria e tyre për të kandiduar mund t’i japin forcë procesit.
Ai ka theksuar se nuk e sheh të arsyeshme që një kandidat ta propozojë vetveten, duke lënë të kuptohet se një kandidaturë duhet të vijë përmes propozimeve nga të tjerët brenda subjektit politik.
“Unë kur kam menduar dhe kam besuar se duhet ndryshimi, kam ardhur edhe në studion tuaj dhe e kam arsyetuar pse kërkoj ndryshimin e lidershipit të LDK-së dhe çfarë lidershipi të ri ka nevojë LDK-ja. Por tash, çdo lidership duhet ta propozojë dikush. Nëse më propozon dikush po, por të propozoj vetveten nuk më duket e arsyeshme”, ka deklaruar Zemaj.
Ai ka shtuar se ambiciet e kandidatëve të mundshëm dhe shprehja e gatishmërisë për të marrë përgjegjësi mund t’i japin më shumë fuqi dhe dinamizëm garës brenda LDK-së.