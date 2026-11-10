Mikhail Bogachek propozohet ambasador i ri i SHBA-së në Kosovë, emri i tij dërgohet në Senat
Mikhail Bogachek, është propozuar të jetë ambasador i jashtëzakonshëm dhe fuqiplotë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Republikën e Kosovës. Lajmi është bërë i ditur nga Shtëpia e Bardhë, duke e publikuar emrin e Bogachek në listën e propozimeve të dërguara në Senat. Bogachek është sipërmarrës me mbi 25 vjet përvojë në udhëheqjen e…
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Mikhail Bogachek, është propozuar të jetë ambasador i jashtëzakonshëm dhe fuqiplotë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Republikën e Kosovës.
Lajmi është bërë i ditur nga Shtëpia e Bardhë, duke e publikuar emrin e Bogachek në listën e propozimeve të dërguara në Senat.
Bogachek është sipërmarrës me mbi 25 vjet përvojë në udhëheqjen e inovacionit në fushën e kujdesit shëndetësor, teknologjisë dhe qeverisjes.
Ai kishte shërbyer si drejtor ekzekutiv në Organizatën e Shteteve Amerikane (OAS).
Në këtë cilësi, Dr. Bogachek mbikëqyri qeverisjen dhe integritetin e operacioneve institucionale, duke përfshirë Shërbimet e Përgjithshme, Prokurimin dhe Mbikëqyrjen e Menaxhimit, Shërbimet Financiare, Burimet Njerëzore, si dhe Shërbimet e Teknologjisë së Informacionit; ai gjithashtu mbikëqyr Zyrën e sapokrijuar për Menaxhimin e Riskut.
Mbetet të shihet se në cilën mbledhje të Senatit do të shqyrtohet kandidatura e Bogachekut.