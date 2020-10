Një festim më ndryshe, 90-vjeçarja hidhet me parashutë për të festuar ditëlindjen e saj.

Një grua e moshuar feston ditëlindjen e saj shumë ndryshe nga ato që jemi mësuar që ti shohim, transmeton lajmi.net.

Ajo hidhet me parashutë nga 4,572 metra, të hollat që do të mbledhen do të jenë për bamirësi. Ditëlindja e saj ishte në korrik por koronavirusi ishte ai që i pamundësoi që të realizonte dëshirën e saj.

Patricia është hedhur nga aeroplani dhe së bashku me të edhe instruktori i cili u përkujdes për një ulje sa më perfekte që të mos ketë lëndime. /Lajmi.net/