90% e kryer, Real Madridi ka gati edhe transferimin e tretë

Real Madridi duket se po e shënon fillimin e epokës së re në mënyrë madhështore. Xabi Alonso do të marrë drejtimin si trajner, dhe do të ketë edhe përforcime të mëdha – tre prej tyre tashmë janë pothuajse të konfirmuar.

Prej disa javësh është bërë e ditur se Trent Alexander-Arnold do t’i bashkohet Real Madridit këtë verë, pasi vendosi të transferohet në Santiago Bernabéu në vend se të rinovojë kontratën me Liverpoolin. Ai do të shoqërohet edhe nga Dean Huijsen, i cili arriti marrëveshje me Los Blancos më herët gjatë kësaj jave.

Dhe tani, sipas “Diario AS”, është raportuar se edhe përforcimi i tretë i verës është shumë pranë përfundimit: Álvaro Carreras.

Këtë javë u raportua se Real Madridi ka marrë vendimin për të nënshkruar me një mbrojtës të majtë këtë verë, dhe Carreras është objektivi kryesor për atë pozitë. Ish-ylli i Manchester United ka një klauzolë lirimi prej 50 milionë eurosh në kontratën me Benficën, por pavarësisht faktit se Los Blancos nuk janë të gatshëm të paguajnë këtë shumë, besohet se marrëveshja është “90% e përfunduar”.

Ashtu si Alexander-Arnold dhe Huijsen, edhe Carreras pritet të bashkohet me ekipin në kohë për Kupën e Botës për Klube – dhe kjo është e rëndësishme, duke qenë se Ferland Mendy nuk do të jetë në gjendje të marrë pjesë në këtë turne veror.

Carreras ka shkëlqyer këtë sezon me Benficën dhe, në moshën 23-vjeçare, përputhet në mënyrë të përsosur me politikën e transferimeve të Real Madridit. Ai ndoshta nuk do të nisë si titullar për shkak të pranisë së Mendy-t, por pritshmëria është që ta bëjë të vetën pozitën gjatë sezonit të ardhshëm.

Pavarësisht se sezoni 2024-25 ishte zhgënjyes për Real Madridin, e ardhmja duket më premtuese. Ardhjet e pritshme të Alonso-s, Alexander-Arnold-it, Huijsen-it dhe Carreras-it pritet ta ngrejnë nivelin e ekipit të parë – gjë që do të jetë e domosdoshme, duke pasur parasysh dominimin e Barcelonës këtë sezon në kampionat.