8 mënyrat e gabuara që ne përdorim për tu kujdesur për lëkurën

Vaji i tepërt, qelizat e vdekura të lëkurës, papastërtia dhe bakteret mund të bllokojnë poret dhe i bëjnë ato të shfaqen më të mëdha, raporton “Bright Side”, transmeton lajmi.net.

Kujdesi për fytyrën tuaj është thelbësore, por ndonjëherë mund të bëheni të fiksuar. Megjithëkëtë, rezulton që kujdesi i tepërt nuk është i mirë dhe disa nga rutinat dhe zakonet tona të përditshme të bukurisë dëmtojnë poret tona më shumë sesa mund të kenë ndonjë faktor të jashtëm.

Përdorimi i shpeshtë i letrave të thithjes së vajit

Letra për thithjen e vajit mund të jetë një situatë që mbron gjatë ditëve të nxehta kur lëkura jonë ka tendencë të marrë më shumë vaj dhe djersitje. Megjithëse, përdorimi i tij pa pushim do të dëmtojë më shumë lëkurën tuaj. Në realitet, një shtresë e hollë vaji është e nevojshme për lëkurën tuaj.

Nxjerrja me forcë e pikave të zeza, të bardhë ose puçërr

Po, mund të jetë vërtet e kënaqshme për puçrrat, por duhet të bëhet në mënyrë të sigurtë. Ka baktere në lëkurën tuaj dhe duke shfaqur një puçërr ekspozon një plagë te kjo baktere.

Përdorimi i kremave në masë të tepruar

Ndihmon për të hequr papastërtinë, qelizat e vdekura të lëkurës dhe vajrat e tepërt që mund të bllokojnë poret tuaja. Ky veprim i thjeshtë është freskues dhe mund të bëjë që poret tuaja të duken më të vogla. Por përdorimi i tepruar ndikon negativisht.

Lëreni që lëkura juaj të thahet

Lëkura e thatë çon në rrudha dhe ju bën të dukeni më të vjetër. Gjithashtu, lëkura e thatë bën që poret të rrafshohen dhe të duken më të mëdha.

Përdorimi i produkteve për bllokimin e poreve

Ka disa produkte jashtëzakonisht të njohura që përdoren në lëkurë, por nuk duhet të përdoren në fytyrën tuaj. Gjalpi i kakaos, vaji i arrës së kokosit dhe kremi i lanolinës kanë veti të bllokimit të poreve.

Prekja e makeup-it shumë shpesh

Gjatë ditës, përbërja juaj natyrisht mund të lodhet. Nuk ka dëm për ta rivendosur pak, por nuk duhet ta bëni atë me fanatizëm. Lëkura juaj prodhon vaj dhe duke hedhur vazhdimisht lëkurën tuaj me pluhur, ju do të krijoni një shtresë vaji, papastërtie dhe përbërje.

Ushqimi i dëmshëm

Produktet e qumështit, alkooli dhe ushqimet që janë të pasura me sheqer të rafinuar, që janë pikante, ose që janë të skuqura janë të dëmshme për lëkurën tuaj. Mund të shkaktojnë inflamacion në trupin tuaj dhe të çojnë në lëkurë të prirur ndaj akneve.

Mos përdor mbrojtje nga dielli

Ekspozimi i diellit është i dëmshëm për lëkurën tuaj në shumë mënyra. Ajo trash lëkurën, heq kolagjenin, elastinën dhe ujin prej tij dhe çon në tkurrje të indeve. Kjo bën që skajet e poreve të tua të shtrihen dhe të duken të zbehta. Pra, një krem ​​për mbrojtjen nga dielli është i domosdoshëm. /Lajmi.net/