7 ushtrime të thjeshta që i çojnë me pushime dhimbjet e këmbëve

Personat që e kanë atë janë në një rrezik më të lartë për dhimbje në gju, bel dhe shpinë. Nëse keni vërejtur se keni këmbë të sheshta, disa ushtrime të thjeshta mund t’ju ndihmojnë ta rregulloni këtë dhe të shmangni çdo dëmtim të mundshëm në të ardhmen nga kjo gjendje.

Ne kemi kontrolluar disa rekomandime dhe duam të ndajmë 7 ushtrime me ju që janë më mirë nëse i bëni 3 herë në ditë. Në fund të artikullit, mund të gjeni një gjë ekstra që do t’ju tregojë se si mund ta kontrolloni lartësinë e harkut poshtë këmbës tuaj.

Përdorni një peshqir

Uluni në një karrige dhe vendosni një peshqir nën këmbën tuaj. Filloni të kapni peshqirin me gishtërinjtë tuaj. Thembrat tuaja duhet të shtypen në dysheme. Mblidhni dhe lëshoni gishtat e këmbëve dhe ngadalë tërheq peshqirin drejt jush. Bëni këtë me një vetëdije se harku i këmbës suaj po forcohet. Ndryshoni këmbët dhe bëni përsëri të njëjtën ushtrim. Bëni 2-3 grupe me nga 10–15 përsëritje.

Ngrihuni dhe mblidhuni me ndihmën e një karrigeje

Vendoseni peshqirin tuaj në një hap. Keni një karrige para jush për mbështetje. Filloni të gërvishtni peshqirin me gishtërinjtë tuaj dhe më pas hidhni thembrën tuaj poshtë në tokë. Lejo që ajo të shkojë poshtë vijës së hapit. Vendoseni këmbën tjetër në hap dhe përdorni atë këmbë vetëm për të ngritur veten përsëri. Bëni 2 grupe me nga 10 përsëritje për secilën këmbë.

Rrotulloni topin

Uluni në një karrige. Shpina juaj duhet të jetë e drejtë. Vendosni një top tenisi nën këmbën tuaj. Filloni të rrokullisni topin para dhe mbrapa me radhë. Mos harroni për shpinën. Mos e relaksoni dhe mbajeni drejt. Bëni këtë ushtrim për 2-3 minuta. Përsëriteni atë me këmbën e kundërt.

Forconi muskujt tuaj të harkut

Uluni në një karrige. Kryqëzoni këmbën tuaj mbi kofshën e kundërt. Vishni një brez elastik rreth këmbës suaj. Nëse nuk e keni tashmë mund t’i gjeni këto në dyqanet e mallrave sportivë. Ngrini këmbën lart me duar. Pastaj uleni ngadalë këmbën tuaj poshtë në pozicionin e fillimit. Bëni 2 grupe me bga 10 përsëritje me secilën këmbë.

Bëni ulje-ngritje të gishtërinjve gjatë ditës

Ju mund ta bëni këtë ushtrim edhe në zyrë ndërsa punoni në kompjuter. Zini një vend. Vendos këmbët në dysheme. Ngrini gishtat e këmbëve, kështu që këmbët tuaja do të bëjnë një hark. Ngadalë vendosni gishtat e këmbëve poshtë duke ruajtur harkun, kështu që ju mendoni se muskujt e harkut tuaj janë të tensionuar. Mbajeni këtë pozicion për 5 sekonda dhe më pas pushoni këmbët. Bëni 5 përsëritje për secilën këmbë, transmeton super shendeti.

Bëni shtrirje të pulpave

Qëndroni përpara një muri dhe vendosni të dy duart në mur. Shtrijeni këmbën pas jush drejt gjurit dhe gishtërinjtë tuaj përpara. Me thembra në tokë, filloni të mbështeteni përpara derisa të ndjeni një shtrirje në pulpën tuaj në pjesën e prapme të këmbës. Mbajeni këtë pozicion për 30 deri në 60 sekonda. Përsëriteni ushtrimin 4 herë për secilën këmbë.

Bëni joga për gishtat e këmbëve

Uluni dhe përqendrohuni në gishtat e këmbëve. Ngrini gishtin e madh lart. Në të njëjtën kohë shtypni 4 gishtërinjtë e tjerë poshtë. Mbajeni këtë pozicion për 5 sekonda. Tani shtypni gishtin e madh poshtë dhe ngrini 4 gishtërinjtë e tjerë lart. Mbajeni për 5 sekonda. Përsëriteni 10 herë në secilën këmbë.

Kontrolloni për të parë nëse keni këmbë të sheshta

Ekziston një teknikë e thjeshtë se si mund të kontrolloni lartësinë e harkut tuaj.

Lagni këmbët tuaja. Qëndroni në një sipërfaqe të sheshtë ku do të tregojë gjurmët tuaja. Ju mund të përdorni një copë letër për këtë.

Bëni hapa larg dhe kontrolloni printimet. Nëse gjurmët tuaja janë të plota pa ndonjë vend të thatë, ka të ngjarë të keni këmbë të sheshta.

Në rast se e keni këtë problem, këshillohuni me mjekun tuaj përpara se të përpiqeni ta rregulloni vetë.