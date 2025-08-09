23 vatra zjarri të regjistruara në Kosovë gjatë mëngjesit – 11 ende aktive

Gjatë periudhës kohore 08:00 – 14:00 të ditës së sotme, janë regjistruar gjithsej 23 vatra zjarri në territorin e Kosovës, prej të cilave 11 janë ende aktive, ndërsa 12 janë lokalizuar, njofton Agjencia e Menaxhimit Emergjent (AME). Sipas të dhënave të pranuara nga Qendrat Operative 112, situata po menaxhohet në koordinim të ngushtë mes Njësive…

Lajme

09/08/2025 16:04

Gjatë periudhës kohore 08:00 – 14:00 të ditës së sotme, janë regjistruar gjithsej 23 vatra zjarri në territorin e Kosovës, prej të cilave 11 janë ende aktive, ndërsa 12 janë lokalizuar, njofton Agjencia e Menaxhimit Emergjent (AME).

Sipas të dhënave të pranuara nga Qendrat Operative 112, situata po menaxhohet në koordinim të ngushtë mes Njësive Profesionale të Zjarrfikjes dhe Shpëtimit, Qendrave Operative dhe vetë Agjencisë, transmeton lajmi.net

“AME – NJPZSH mbeten në gatishmëri të lartë për të reaguar dhe për t’u përgjigjur në çdo situatë kur kërkohet,” thuhet në njoftimin zyrtar.

Agjencia u bën thirrje qytetarëve që të tregojnë kujdes të shtuar, të shmangin çdo veprim që mund të shkaktojë zjarr, si dhe të raportojnë menjëherë çdo vatër zjarri në numrat emergjentë 112, 193 dhe 192.

Në fund të njoftimit, Agjencia falënderon zjarrfikësit për përkushtimin e tyre të palodhshëm, Policinë e Kosovës për mbështetjen, si dhe qytetarët për bashkëpunimin në menaxhimin e situatave emergjente.

Njoftimi i plotë: 

RAPORT PËR SITUATËN ME ZJARRE
Periudha raportuese: 08:00 – 14:00
Prishtinë
Data: 09 gusht 2025
Sipas raporteve të pranuara nga Qendrat Operative 112 në Qendrën Operative të Agjencisë, gjatë periudhës raportuese janë regjistruar gjithsej 23 vatra zjarri në vend, prej tyre 11 janë aktive dhe 12 janë lokalizuar.
Situata po menaxhohet në koordinim të plotë me Njësitë Profesionale të Zjarrfikjes dhe Shpëtimit, Qendrat Operative 112 dhe Qendrën Operative të Agjencisë.
AME – NJPZSH mbeten në gatishmëri të lartë për të reaguar dhe për t’u përgjigjur në çdo situatë kur kërkohet.
U bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve të tregojnë kujdes të shtuar, të shmangin çdo veprim që mund të shkaktojë zjarr dhe të raportojnë menjëherë çdo vatër në numrat emergjentë 112, 193, 192.
Agjencia falënderon zjarrfikësit për përkushtimin e tyre të palodhshëm, Policinë e Kosovës për mbështetje, si dhe të gjithë qytetarët për bashkëpunimin./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

August 9, 2025

Gruda u jep leksion zyrtarëve të VV-së: Vendimi i Kushtetueses për...

Lajme të fundit

Gruda u jep leksion zyrtarëve të VV-së: Vendimi...

Presidentja Osmani në heshtje, nuk flet për aktgjykimin...

Miftaraj: Rasti Popoviq u monitorua nga OSBE dhe...

Policia në Mitrovicë të Veriut apelon për respektim...