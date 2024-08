Gjuajti me armë zjarri në sallën e dasmës, arrestohet i dyshuari në Ferizaj

Në fshatin Gërlicë të Ferizajit njësitet e policisë kanë arrestuar një person pasi kanë marrë informacion se i nëjti shtiu me armë zjarri në një sallë dasmash.

SHKAKTIM I RREZIKUT TË PËRGJITHËM

Fsh. Gërlicë, Ferizaj 09.08.2024-01:00. Pas marrjes se një informate për të shtëna me armë zjarri në një sallë dasmash, njësiti policor ka dalë në vendin e ngjarjes ku brenda dhe jashtë sallës janë gjetur 16 gëzhoja. Lidhur me rastin është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar ku nga i njëjti është konfiskuar një armë e kalibrit 9mm. Me vendim të prokurorit i dyshuari dërgohet në mbajtje./Lajmi.net