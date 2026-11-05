Vulin mbërrin në Moskë pas incidentit me aeroplanin që u kthye në Beograd, akuzon autoritetet serbe për presion
Ish-drejtori i Agjencisë për Siguri dhe Informacion (BIA) në Serbi, Aleksandar Vulin, ka mbërritur në Moskë, pas incidentit me aeroplanin e Air Serbias, i cili u kthye në Beograd gjatë udhëtimit drejt kryeqytetit rus. Vulin, i njohur për afërsinë me Moskën dhe qëndrimet e tij pro-ruse, ka reaguar nga Moska duke mohuar pretendimet se kishte…
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Ish-drejtori i Agjencisë për Siguri dhe Informacion (BIA) në Serbi, Aleksandar Vulin, ka mbërritur në Moskë, pas incidentit me aeroplanin e Air Serbias, i cili u kthye në Beograd gjatë udhëtimit drejt kryeqytetit rus.
Vulin, i njohur për afërsinë me Moskën dhe qëndrimet e tij pro-ruse, ka reaguar nga Moska duke mohuar pretendimet se kishte tentuar të largohej nga Serbia për t’iu shmangur ndonjë hetimi apo kontrolli.
Ai ka akuzuar autoritetet serbe për presion politik dhe përhapje të, siç i quajti, gënjeshtrave lidhur me udhëtimin e tij.
“Pas një nate të tërë të keqtrajtimit nga pushteti i ri, ja ku jam, megjithatë në Moskë. Kjo ishte një natë gënjeshtrash dhe dhune, gjatë së cilës pretendonin se në një çantë të vogël shpine kisha transportuar miliona euro dhe dhjetëra kilogramë ar”, ka deklaruar Vulin.
Ai pretendoi se qindra pasagjerë në aeroplan ishin keqtrajtuar për shkak të interesave politike.
Vulin, i cili aktualisht drejton Lëvizjen Socialiste dhe është kryetar i Bordit Mbikëqyrës të kompanisë Srbijagas, ka mohuar se ishte larguar nga Serbia për t’u arratisur.
“Unë nuk kam shkuar askund, nuk kam ikur askund. Ata që publikojnë këto pretendime në Twitter ndoshta nuk kanë familje, sepse po të kishin fëmijë, do ta dinin se njeriu nuk mund të largohet pa fëmijët e tij. Mund të shkosh në një ndeshje, por nuk mund të jetosh pa djemtë e tu. Ashtu siç nuk mund të jetosh pa Serbinë”, ka thënë ai.
Incidenti lidhet me fluturimin JU134 të Air Serbias, i cili të martën në mbrëmje ishte nisur nga aeroporti “Nikola Tesla” në Beograd drejt Moskës, por u detyrua të kthehej në kryeqytetin serb pasi kishte hyrë në hapësirën ajrore evropiane, pranë kufirit mes Lituanisë dhe Bjellorusisë.
Sipas raportimeve të mediave serbe, kthimi i aeroplanit ndodhi pas dyshimeve për shkelje të procedurave të sigurisë në aeroportin e Beogradit.
Prokuroria e Tretë Themelore Publike ka bërë të ditur se do të kryejë verifikime shtesë për rastin. Sipas saj, policia kishte njoftuar prokurorin kujdestar se vendimi për kthimin e aeroplanit ishte marrë pas shqyrtimit të pamjeve nga kamerat e sigurisë.
Në pamje dyshohet se shihet njëri prej udhëtarëve duke kaluar kontrollin e sigurisë i shoqëruar nga një zyrtar i BIA-s, pa iu nënshtruar kontrollit të zakonshëm. Gjatë kalimit të tij ishte aktivizuar edhe alarmi i sigurisë, por nuk ishte kryer kontroll i mëtejshëm.
Portali serb “Nova.rs” raportoi se personi në fjalë ishte pikërisht Aleksandar Vulin. Në aeroplan ndodheshin edhe drejtori i Srbijagasit, Dušan Bajatović, si dhe kryetari i Partisë Popullore Serbe, Nenad Popović.
Prokuroria pritet të verifikojë rrethanat e plota të incidentit, përfshirë pretendimet për shmangien e procedurave të kontrollit të sigurisë në aeroportin e Beogradit. /Lajmi.net/