Gjashtë vjet nga arrestimi i ish-krerëve të UÇK-së, Apeli mbetet shpresa e vetme për ndryshimin e vendimit në Hagë

Gjashtë vjet pas arrestimit të ish-presidentit Hashim Thaçi dhe ish-kryetarit të Kuvendit, Kadri Veseli, procesi gjyqësor në Hagë po hyn në një fazë tjetër të rëndësishme. Pas aktgjykimit të shkallës së parë, me të cilin u dënuan katër ish-krerët e UÇK-së, vëmendja tashmë është përqendruar te 27 nëntori, afati i fundit kur mbrojtja dhe Prokuroria…

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05/11/2026 08:48

Gjashtë vjet pas arrestimit ish-presidentit Hashim Thaçi dhe ish-kryetarit Kuvendit, Kadri Veseli, procesi gjyqësor Hagë po hyn një fazë tjetër rëndësishme. Pas aktgjykimit shkallës parë, me cilin u dënuan katër ish-krerët e UÇK-së, vëmendja tashmë është përqendruar te 27 nëntori, afati i fundit kur mbrojtja dhe Prokuroria e Specializuar duhet njoftojnë nëse do ta apelojnë vendimin.

5 nëntor 2020, Hashim Thaçi njoftoi dorëheqjen nga posti i presidentit Kosovës, pasi ishte informuar për konfirmimin e aktakuzës ndaj tij. Po atë ditë, ai dhe Kadri Veseli u arrestuan nga Zyra e Prokurorit Specializuar dhe u transferuan Hagë. Ndërsa Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi ishin arrestuar dhe dërguar Hagë një ditë parë, 4 nëntor.

Aktakuza ndaj katër ish-krerëve ishte konfirmuar 26 tetor 2020. gjithë, paraqitjet e tyre para para gjykatës, ishin deklaruar pafajshëm për akuzat rëndonin mbi ta.

Procesi gjyqësor nisi 3 prill 2023, pas shumë se dy vjetësh nga arrestimet. Prokuroria kishte ngritur dhjetë pika aktakuzës, katër për krime lufte dhe gjashtë për krime kundër njerëzimit. Akuzat përfshinin ngjarje periudhës nga marsi i vitit 1998 deri shtator vitit 1999, disa lokacione Kosovë dhe Kukës e Cahan Shqipërisë.

Gjatë gjykimit, trupi gjykues mori dëshmi nga 273 dëshmitarë dhe administroi 5 mijë e 467 materiale provuese. proces morën pjesë edhe 156 viktima. Prokuroria e përfundoi paraqitjen e provave prill vitit 2025, ndërsa pas para gjykatës u paraqitën edhe Mbrojtësi i Viktimave dhe ekipet mbrojtëse akuzuarve. Deklaratat përmbyllëse u mbajtën nga 9 deri 18 shkurt 2026.

16 shtator 2026, Gjykata Speciale shpalli aktgjykimin e shkallës parë, duke i dënuar katër ish-krerët për katër vepra penale krimeve luftës: ndalim paligjshëm ose arbitrar, trajtim mizor, torturë dhe vrasje.

Hashim Thaçi dhe Jakup Krasniqi u dënuan me nga 25 vjet burgim, Kadri Veseli me 18 vjet, ndërsa Rexhep Selimi me 13 vjet burgim. Koha e kaluar paraburgim iu llogarit secilit dënimin e shqiptuar.

Sipas përmbledhjes aktgjykimit, gjykata konstatoi përgjegjësi penale për ndalimin arbitrar 385 personave, trajtimin mizor 49 personave, torturimin e 303 personave dhe vrasjen e 96 personave.

arsyetimin e saj, trupi gjykues vlerësoi se katër akuzuarit kishin dhënë kontribut një qëllim përbashkët kriminal, që, sipas gjykatës, kishte shënjestër persona konsideruar kundërshtarë synimeve politike dhe ushtarake UÇK-së. mesin e tyre, sipas aktgjykimit, kishte shqiptarë Kosovës lidhur me struktura tjera politike e ushtarake, persona dyshuar për lidhje me autoritetet jugosllave ose serbe, si dhe pjesëtarë komuniteteve rom dhe serb.

Megjithatë, katër ish-krerët u shpallën pafajshëm për gjashtë pikat e krimeve kundër njerëzimit. Gjykata vlerësoi se Prokuroria nuk kishte arritur dëshmonte përtej dyshimit arsyeshëm ekzistencën e një sulmi përhapur ose sistematik kundër popullsisë civile. Ata u shpallën pafajshëm edhe për disa incidente veçanta përfshira aktakuzë.

Tashmë, një nga datat rëndësishme për vazhdimin e këtij procesi është 27 nëntori. Paneli i Apelit, 29 shtator, kishte miratuar pjesërisht kërkesën e mbrojtjes për shumë kohë dhe kishte caktuar këtë datë si afat për dorëzimin e njoftimeve apelimit. I njëjti afat vlen edhe për Prokurorinë e Specializuar.

Përmes këtyre njoftimeve, palët duhet tregojnë se cilat pjesë aktgjykimit synojnë t’i kundërshtojnë dhe çfarë ndryshimesh kërkojnë nga gjykata e shkallës dytë. Argumentet e hollësishme do paraqiten pas parashtresat e apelit.

Mbrojtja mund kundërshtojë gjetjet e gjykatës për përgjegjësinë penale secilit akuzuar, vlerësimin e provave për incidente caktuara apo edhe lartësinë e dënimeve. Ndërkaq, Prokuroria mund kërkojë rishqyrtimin e pjesëve aktgjykimit ku akuzuarit janë shpallur pafajshëm, si dhe masave dënimit.

Paneli i Apelit, i përbërë nga Michèle Picard, Kai Ambos dhe Nina Jørgensen, do shqyrtojë çështjet do ngrihen nga palët. përfundim, gjykata mund ta konfirmojë, ndryshojë ose rrëzojë aktgjykimin, ndërsa rrethana caktuara mund urdhërojë edhe rigjykim.

Ndërkohë, Hashim Thaçi pritet përballet edhe me një proces tjetër gjyqësor. 17 nëntor është planifikuar shpallja e aktgjykimit shkallës parë çështjen e veçantë lidhet me administrimin e drejtësisë, ku ai është i akuzuar bashku me Bashkim Smakajn, Isni Kilajn, Fadil Fazliun dhe Hajredin Kuçin.

Kështu, muaji nëntor sjell dy data rëndësishme për proceset gjyqësore Hagë: 17 nëntorin për shpalljen e vendimit çështjen e administrimit drejtësisë dhe 27 nëntorin, kur përfundon afati për njoftimet e apelimit aktgjykimit për krime lufte. /Lajmi.net/

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