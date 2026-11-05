Nisin punimet në fazën e dytë të rrugës Kijevë-Malishevë, investohen 1.1 milion euro për 3.1 kilometra
Ministri i Infrastrukturës dhe Transportit, Dimal Basha ka përcjell nga afër nisjen e punimeve për fazën e dytë të rehabilitimit të rrugës rajonale Kijevë-Malishevë. MIT ka thënë se kjo fazë përfshin rehabilitimin e 3.1 kilometrave rrugë, me një investim prej 1.1 milion eurosh nga Qeveria e Republikës së Kosovës. “Projekti parasheh rikonstruktimin e plotë të…
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Ministri i Infrastrukturës dhe Transportit, Dimal Basha ka përcjell nga afër nisjen e punimeve për fazën e dytë të rehabilitimit të rrugës rajonale Kijevë-Malishevë.
MIT ka thënë se kjo fazë përfshin rehabilitimin e 3.1 kilometrave rrugë, me një investim prej 1.1 milion eurosh nga Qeveria e Republikës së Kosovës.
“Projekti parasheh rikonstruktimin e plotë të rrugës, asfaltimin, rregullimin e trotuareve dhe stacioneve të autobusëve, sistemin e kullimit dhe sinjalizimin rrugor. Së bashku me fazën e parë, rehabilitimi përfshin gjithsej 11.7 kilometra, duke përmirësuar infrastrukturën dhe sigurinë rrugore për mbi 11 mijë banorë të zonës. Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit mbetet e përkushtuar në realizimin e investimeve që lehtësojnë qarkullimin dhe rrisin sigurinë për të gjithë qytetarët”, ka njoftuar MIT. /Lajmi.net/
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