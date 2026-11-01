Tronditje në regjimin e Vuçiqit, arrestohen dy drejtues të lartë të policisë për fshehje provash në rastin e një vrasje dhe torturë brenda stacionit
Një nga goditjet më të mëdha brenda strukturave të sigurisë në Serbi ka ndodhur me arrestimin e dy komandantëve të fuqishëm të policisë: Marko Kriçko, shef i Policisë Kriminale (UKP), dhe Boshko Sekuloviq, drejtues i Shërbimit për Zbatimin e Ligjit dhe Kundër Krimit. Arrestimi i dy zyrtarëve të lartë, të cilët konsideroheshin figura me ndikim…
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Një nga goditjet më të mëdha brenda strukturave të sigurisë në Serbi ka ndodhur me arrestimin e dy komandantëve të fuqishëm të policisë: Marko Kriçko, shef i Policisë Kriminale (UKP), dhe Boshko Sekuloviq, drejtues i Shërbimit për Zbatimin e Ligjit dhe Kundër Krimit.
Arrestimi i dy zyrtarëve të lartë, të cilët konsideroheshin figura me ndikim absolut brenda aparatit policor të regjimit, ka hapur një skandal të madh që lidhet me fshehjen e provave për një vrasje të bujshme dhe përdorimin e torturës brenda zyrave të policisë.
Manipulimi i provave në rastin e vrasjes “Senjak”
Sipas njoftimit zyrtar të lëshuar nga Prokuroria e Lartë Publike në Beograd (VJT), hetimet ndaj dy drejtuesve ndërlidhen me rastin e njohur si “Senjak” — vrasja e Aleksandar Neshoviq (i njohur me nofkën “Baja”) në ambientet e restorantit “27”.
Prokuroria akuzon Kriçkon dhe Sekuloviqin për keqpërdorim të drejtpërdrejtë të detyrës zyrtare gjatë hetimit të kësaj vrasjeje. Ndër shkeljet kryesore përmenden:
Zyrtarët akuzohen se kanë anashkaluar me vetëdije provat kryesore në raportet e tyre zyrtare për të mbrojtur persona të caktuar.
Ata nuk i janë përmbajtur urdhrave të prokurorit, përfshirë dorëzimin me vonesë dhe në mënyrë joadequate (në një qese letre) të telefonave celularë të zyrtarëve të lartë të përfshirë në ngjarje.
Kriçko dyshohet se ka miratuar ngritjen e kallëzimit penal edhe pse e dinte se me prapaskenat e dokumentuara gjendja faktike ishte tërësisht ndryshe.
Përveç shpërdorimit të detyrës dhe pengimit të drejtësisë, pozita e Marko Kriçkos rëndohet me akuza të rënda për veprën penale të keqtrajtimit dhe torturës.
Në dosjen hetimore thuhet se më 16 maj, brenda zyrave të Drejtorisë së Policisë Kriminale (UKP), Kriçko bashkë me persona të tjerë ende të paidentifikuar ka ushtruar dhunë të egër fizike ndaj një qytetari me inicialet N.L.
Sipas prokurorisë, viktimës i është vendosur kapuç në kokë për t’i bllokuar frymëmarrjen, është goditur vazhdimisht në kokë dhe është rrahur me rrip në shputat e këmbëve dhe shpinë, duke i shkaktuar lëndime të dokumentuara trupore.
Prokuroria e Lartë Publike në Beograd ka bërë me dije se ky aksion vjen si rezultat i grumbullimit të provave materiale dhe se çështja do të ndiqet deri në fund pa ndikime politike, duke e cilësuar këtë si një pastrim të nevojshëm të strukturave policore nga inkriminimi.