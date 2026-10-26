Seanca nis me një minutë heshtje në nderim të Arlinda Zekajt dhe të gjitha grave që u vranë nga burrat

Në Kuvendin e Kosovës ka nisur seanca e jashtëzakonshme që po mbahet pas vrasjes së Arlinda Zekajt nga kunati i saj. Kjo seancë ka nisur me një minuta heshtje për të nderuar Zekajn dhe të gjitha gratë që u vranë nga burrat e tyre. Seanca është thirrur nga Grupi Parlamentar i VV-së për të kërkuar…

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26/10/2026 16:37

Në Kuvendin e Kosovës ka nisur seanca e jashtëzakonshme që po mbahet pas vrasjes së Arlinda Zekajt nga kunati i saj.

Kjo seancë ka nisur me një minuta heshtje për të nderuar Zekajn dhe të gjitha gratë që u vranë nga burrat e tyre.

Seanca është thirrur nga Grupi Parlamentar i VV-së për të kërkuar përgjegjësi nga institucionet që nuk e mbrojtën atë. /Lajmi.net/

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