Termokosi njofton se është rikthyer furnizimi me ngrohje
Ndërmarrja Publike “Termokos” ka njoftuar se është rikthyer furnizimi me ngrohje. Rikthimi i furnizimit është mundësuar pas kthimit në operim të njësisë B2 të TC Kosova B si dhe krijimit të parakushteve për marrjen e sasive të avullit nga kjo njësi. “Që nga orët e para të ditës së sotme, ekipet e NP “Termokos” të…
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Ndërmarrja Publike “Termokos” ka njoftuar se është rikthyer furnizimi me ngrohje. Rikthimi i furnizimit është mundësuar pas kthimit në operim të njësisë B2 të TC Kosova B si dhe krijimit të parakushteve për marrjen e sasive të avullit nga kjo njësi.
“Që nga orët e para të ditës së sotme, ekipet e NP “Termokos” të mobilizuara me të gjitha kapacitetet operative dhe në koordinim të ngushtë me KEK-un, kanë punuar për rikthimin gradual të furnizimit me ngrohje. Aktualisht, furnizimi me ngrohje është stabilizuar për pjesën më të madhe të konsumatorëve”, thuhet në njoftimin e Termokosit.
Në njoftim tutje thuhet se ekipet po vazhdojnë punën në terren për të siguruar furnizimin edhe në pikat m të largëta të rrjetit, pasi qarkullimi i ngrohjes atje kërkon më shumë kohë.
Para tri ditësh Termokosi e ndali furnizimin me ngrohje për shkak të ndaljes së kontrolluar të njësisë B2 të Termocentalit Kosova B, pasi rrjedhimisht pamundësohet furnizimi me avull për prodhimin e energjisë ngrohëse.
Gjatë kësaj kohe, furnizim me ngrohje pati vetëm për klinikat e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës (QKUK).