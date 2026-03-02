Real Madridi mposhtet nga Getafe në “Santiago Bernabeu” dhe i jep asist titulli Barcelonës

Real Madridi ka pësuar gabimin e dytë radhazi në kampionat, duke u mposhtur 0-1 nga Getafe në javën e 26-të të La Ligës. Humbje që i kushton shtrenjtë skuadrës madrilene, e cila tani mbetet 4 pikë pas Barcelonës në garën për titull. Ndeshja nisi me dominim të vendasve. Vinícius Jr rrezikoi që në minutën e…

Sport

02/03/2026 23:35

Real Madridi ka pësuar gabimin e dytë radhazi në kampionat, duke u mposhtur 0-1 nga Getafe në javën e 26-të të La Ligës. Humbje që i kushton shtrenjtë skuadrës madrilene, e cila tani mbetet 4 pikë pas Barcelonës në garën për titull.

Ndeshja nisi me dominim të vendasve. Vinícius Jr rrezikoi që në minutën e 14-të, ndërsa Arda Güler në minutën e 24-t arriti të depërtojë bukur në zonë, por në të dy rastet portieri David Soria reagoi në mënyrë fantastike.

Momenti vendimtar erdhi në minutën e 39-të. Martin Satriano përfitoi dhe me një goditje të menjëhershme dërgoi topin në këndin e sipërm të djathtë, duke mposhtur Courtois për 0-1. Ishte një supergol që heshti “Santiago Bernabéun”.

Në pjesën e dytë, Real Madridi shtoi presionin. Tchouameni rrezikoi me kokë, Rodrygo humbi një rast të artë me kokë pranë vijës së gjashtëmetrave, ndërsa në minutën e 90-të Franco Mastantuono pati shansin ideal për barazim, por Soria bëri edhe një pritje vendimtare.

Me këtë humbje, Real Madridi regjistron gabimin e dytë radhazi dhe komplikon seriozisht garën për titull, duke mbetur tashmë katër pikë pas Barcelonës në renditje.

Gara për La Ligën mbetet e hapur, por presioni mbi madrilenët po rritet ndjeshëm.

 

Artikuj të ngjashëm

March 2, 2026

Sllovakia në krizë të thellë financiare para ndeshjes me Kosovën, përzgjedhësit...

March 2, 2026

Takohen Agim Ademi dhe Ferit Idrizi, flasin për zhvillimin e sportit...

March 2, 2026

Arsenal dhe Chelsea në garë për mesfushorin e PSG-së

Lajme të fundit

Goditje e fortë nga Izraeli, eliminohet komandanti i...

Parashikimi i motit për nesër

Arifi: Kurti e propozon Osmanin vetëm nëse e di që dështon

Cakolli: S’ka mandat detyrues për deputetët, rrezikohen zgjedhjet...