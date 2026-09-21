Abdixhiku pret delegacionin francez, diskutojnë për forcimin e partneritetit dhe integrimin e Kosovës në BE

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka pritur në takim një delegacion të deputetëve të Asamblesë Kombëtare të Francës, të shoqëruar nga ambasadori i Francës në Kosovë, Jean-François Huchet. Sipas njoftimit të lëshuar nga LDK, gjatë takimit është diskutuar për marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Francës, me theks në thellimin e bashkëpunimit dhe forcimin…

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21/09/2026 18:00

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka pritur në takim një delegacion të deputetëve të Asamblesë Kombëtare të Francës, të shoqëruar nga ambasadori i Francës në Kosovë, Jean-François Huchet.

Sipas njoftimit të lëshuar nga LDK, gjatë takimit është diskutuar për marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Francës, me theks në thellimin e bashkëpunimit dhe forcimin e partneritetit ndërmjet dy vendeve.

Abdixhiku ka shprehur mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme të Francës ndaj Kosovës, si dhe për kontributin e saj në proceset demokratike, zhvillimin institucional dhe avancimin e Kosovës drejt integrimit evropian.

Në takim është theksuar edhe rëndësia e vazhdimit të bashkëpunimit të ngushtë me Francën dhe mbështetjes së saj për anëtarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare.

Po ashtu, Abdixhiku ka vlerësuar si të rëndësishme mbështetjen franceze për forcimin e pozitës së Kosovës në arenën ndërkombëtare. /Lajmi.net/

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