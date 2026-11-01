Raportohet se Jeton Sylaj kishte telefonin në dispozicion edhe gjatë ndalimit policor, dyshohet se përmes kamerave pa pamjet e vrasjes së Arlindës
Informacionet se Policia në Pejë dyshohet se ka parë pamjet e vrasjes së Arlinda Zekajt në telefonin e Jeton Sylajt, i cili ishte ndaluar për 48 orë, kanë ngritur pikëpyetje lidhur me mënyrën se si është zbuluar rasti. Sipas raportimeve, Jeton Sylaj kishte pasur qasje përmes telefonit në kamerat e sigurisë së shtëpisë, edhe gjatë…
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Informacionet se Policia në Pejë dyshohet se ka parë pamjet e vrasjes së Arlinda Zekajt në telefonin e Jeton Sylajt, i cili ishte ndaluar për 48 orë, kanë ngritur pikëpyetje lidhur me mënyrën se si është zbuluar rasti.
Sipas raportimeve, Jeton Sylaj kishte pasur qasje përmes telefonit në kamerat e sigurisë së shtëpisë, edhe gjatë kohës kur ishte i ndaluar nga Policia.
Kjo ka ngritur pikëpyetje se si Policia u njoftua për vrasjen e Arlindës dhe kush e bëri thirrjen e parë për ta raportuar rastin.
Një tjetër çështje që kërkon përgjigje është nëse zyrtarët policorë kanë parë pamjet e vrasjes përmes telefonit të Jeton Sylajt dhe në çfarë rrethanash ka ndodhur kjo.
Deri më tani, këto informacione nuk janë konfirmuar zyrtarisht. Lajmi.net do të kërkojë përgjigje nga Policia e Kosovës lidhur me mënyrën e njoftimit dhe veprimet e ndërmarra në këtë rast.