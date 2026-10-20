Protestat në Shqipëri, Begaj pret ambasadorët e SHBA-së, BE-së dhe Gjermanisë, në takim edhe dy ish-presidentët

Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj, ka pritur sot në takim ambasadorët e ShBA-së, BE-së dhe Gjermanisë. Siç raporton Top-Channel, pjesë e takimit me kreun e shtetit shqiptar, janë ambasadorët Eric Wendt, Sofia Moreira de Sousa dhe Karl Bergner. Në takim raportohet se po marrin pjesë edhe dy ish-presidentët, Rexhep Meidani dhe Bamir Topi. Takimi zhvillohet…

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20/10/2026 16:56

Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj, ka pritur sot në takim ambasadorët e ShBA-së, BE-së dhe Gjermanisë.

Siç raporton Top-Channel, pjesë e takimit me kreun e shtetit shqiptar, janë ambasadorët Eric Wendt, Sofia Moreira de Sousa dhe Karl Bergner.

Në takim raportohet se po marrin pjesë edhe dy ish-presidentët, Rexhep Meidani dhe Bamir Topi.

Takimi zhvillohet në një kohë kur Shqipëria po përballet me protesta të njëpasnjëshme, të shoqëruara me përplasje mes demonstruesve dhe Policisë së Shtetit.

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