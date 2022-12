Peci reagon për largimin e vajzës së mitur me forcë nga lokali, thotë se është sulm i koordinuar ndaj tij

Përmes një postimi në Facebook, Peci i është përgjigjur kritikave që mori për shkak se nuk kishte reaguar ndaj veprimit të punonjësit të lokalit, por vetëm kishte vazhduar bisedën me një person tjetër, me të cilin ishin të ulur në tavolinë, shkruan lajmi.net.

Ministri është distancuar nga sjellja e punëtorit të lokalit, duke thënë se nuk është përgjegjës për veprimet e një personi të moshës madhore, teksa ka thënë se ka qenë i koncentruar në bisedën që kishte me personin tjetër.

“I ka rastisur secilit që kur bisedon me tjetrin, vëmendja është vetëm tek bashkë-biseduesi e jo tek i gjithë lokali”, ka shkruar ai në Facebook.

“Nga ana tjetër, unë nuk jam përgjegjës për veprimet e asnjë individi të moshës madhore e sidomos të një të punësuari në një nga lokalet e qytetit; ku ndaj veprimeve si në video, distancohem plotësisht”, ka shkruar tutje Peci.

Ndër të tjerash, ministri Peci ka thënë se për kritikat janë koordinuar “edhe disa ‘Rugovista’ të Hashimit”. Ai ka thënë se kjo nuk do ta ndal luftën e tij kundër krimit dhe korrupsionit.

I ka rastisur secilit që kur bisedon me tjetrin, vëmendja është vetëm tek bashkë-biseduesi e jo tek i gjithë lokali. Kete pamje per here te pare e pashe ne rrjete sociale e ne media.

Siç rëndom ndodh, së fundmi të koordinuar mirë në sulm ishin edhe disa “Rugovista” të Hashimit. Mirëpo kjo nuk do ta ndalë luftën time kundër krimit e korrupsionit sepse do të vazhdoj të punoj për shtet ligjor e dinjitoz.

Është detyrë e institucioneve të largojnë nevojën e kërkim-lëmoshës përmes promovimit të barazisë sociale me theks në mbrojtjen e kategorive më të pambrojtura.

Modeli i politikanëve dhe “biznesmenëve” oriental e lindorë sikur duan që t’i shohin ministrat duke ndarë publikisht lëmoshë. E nëse përveç edukatës familjare ka diçka që na ka bindur se nuk duhet të keqpërdoren publikisht rastet e njerëzve në nevojë, është modeli i politikbërjes së Behxhet Pacollit përmes kinse fondacionit të tij. Politikanit të Kremlinit dhe atyre të financuar nga burimet të ngjajshme i them që nuk do të kenë rast të zbulojnë “skandale” nga pozita që e ushtroj me shumë përgjegjësi, ndaj i mbeten të kujdestarojnë nëse unë do të jem aksidentalisht pjesë e ambienteve ku abuzohet me të tjerë, në këtë rast një fëmijë. Edhe në këtë rast, nëse mediat duan t’iu përngjajnë mediave profesionale do të duhej të kujdeseshin për mbulimin e fytyrës fëmijës që publikohet në video.