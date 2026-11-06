Parashihet rritje e çmimit të parkingut në Prishtinë
Një rregullore e re për organizimin dhe shfrytëzimin e parkingjeve të “Prishtina Parking” parasheh ndryshime të rëndësishme në mënyrën e menaxhimit të parkingjeve publike, tarifat për parkim, të drejtat e banorëve rezidentë, si dhe gjobat për kundërvajtësit. Sipas Aneksit 1 të rregullores, në Zonën I, e cila përfshin qendrën e qytetit, shoferët do të paguajnë…
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Një rregullore e re për organizimin dhe shfrytëzimin e parkingjeve të “Prishtina Parking” parasheh ndryshime të rëndësishme në mënyrën e menaxhimit të parkingjeve publike, tarifat për parkim, të drejtat e banorëve rezidentë, si dhe gjobat për kundërvajtësit.
Sipas Aneksit 1 të rregullores, në Zonën I, e cila përfshin qendrën e qytetit, shoferët do të paguajnë 1.40 euro për një orë parkim. Parkimi ditor, deri në 24 orë, do të kushtojë 20 euro.
Ndërkaq, për shoferët që kanë nevojë për parkim më afatgjatë, parashihen edhe bileta javore prej 40 eurosh, ndërsa bileta mujore kushton 140 euro. E njëjta kategori mund të pajiset edhe me biletë vjetore prej 1 mijë e 400 eurosh.
Sa u përket parkingjeve me laura në Zonën I, tarifa për një orë është gjithashtu 1.40 euro. Parkimi ditor kushton 10 euro, ndërsa kjo biletë aktivizohet automatikisht pas orës së shtatë të qëndrimit në parking.
Parkimi javor në këto hapësira kushton 30 euro, ndërsa ai mujor 84 euro. Për shfrytëzuesit që zgjedhin pagesën vjetore, tarifa është 840 euro.
Çmimet në Zonën II
Në Zonën II, e cila përfshin hapësirën nga përfundimi i zonës qendrore deri përgjatë dhe brenda unazës së brendshme të kryeqytetit, tarifat janë më të ulëta.
Vizitorët do të paguajnë 70 centë për një orë parkim, ndërsa parkimi ditor, deri në 24 orë, kushton 10 euro.
Bileta javore për këtë zonë është 22 euro, ndërsa bileta mujore kushton 42 euro. Për të njëjtën kategori parashihet edhe tarifa vjetore prej 420 eurosh.
Në parkingjet me laura të Zonës II, një orë parkim kushton 70 centë, ndërsa parkimi ditor është shtatë euro. Sipas dokumentit, bileta ditore aktivizohet automatikisht pas orës së dhjetë të qëndrimit në parking.
Parkimi javor në këto hapësira kushton 22 euro, ndërsa ai mujor 42 euro ose 420 euro për një vit.
Tarifat në Zonën III
Zona III përfshin hapësirën nga përfundimi i unazës së brendshme deri në kufijtë e zonës urbane të Prishtinës.
Në këtë zonë, një orë parkim për vizitorët kushton 40 centë, ndërsa parkimi ditor deri në 24 orë është pesë euro.
Bileta javore kushton 12 euro, ndërsa ajo mujore 30 euro. Për parkim vjetor, tarifa e përcaktuar është 300 euro.
Në parkingjet me laura të kësaj zone, një orë parkim kushton 30 centë, ndërsa parkimi ditor është tre euro. Edhe në këtë rast, bileta ditore aktivizohet automatikisht pas orës së dhjetë të qëndrimit.
Parkimi javor në këto hapësira kushton 12 euro, ndërsa ai mujor 30 euro ose 300 euro për një vit.
Sa do të paguajnë banorët rezidentë për veturat e tyre?
Një pjesë e rëndësishme e rregullores lidhet me trajtimin e banorëve rezidentë, të cilëve u ofrohet mundësia e parkimit të privilegjuar në hapësirat publike të adresës ku jetojnë.
Për automjetin e parë, banorët rezidentë në të tria zonat lirohen nga pagesa e parkimit, por duhet të paguajnë një tarifë vjetore për regjistrim dhe mbulimin e shpenzimeve administrative dhe mirëmbajtjen e sistemeve.
Kjo tarifë është 20 euro në Zonën I dhe II, ndërsa 10 euro në Zonën III.
Për automjetin e dytë, tarifat dallojnë sipas zonës. Në Zonën I dhe II, banorët do të paguajnë 20 euro në muaj ose 140 euro në vit. Në Zonën III, çmimi është 10 euro në muaj ose 60 euro në vit.
Ndërkaq, për automjetin e tretë, tarifa në Zonën I është 63 euro në muaj ose 630 euro në vit. Në Zonën II, banorët do të paguajnë 42 euro në muaj ose 420 euro në vit, ndërsa në Zonën III, 20 euro në muaj ose 120 euro në vit.
Për automjetin e katërt dhe çdo automjet tjetër shtesë, çmimet janë edhe më të larta.
Në Zonën I, tarifa është 140 euro në muaj ose 1 mijë e 400 euro në vit. Në Zonën II, 98 euro në muaj ose 980 euro në vit, ndërsa në Zonën III, 40 euro në muaj ose 400 euro në vit.
Rregullorja përcakton gjithashtu tarifa të veçanta për automjetet në pronësi të bizneseve dhe automjetet e punonjësve.
Për automjetet e bizneseve, tarifa mujore është 63 euro në Zonën I, 45 euro në Zonën II dhe 25 euro në Zonën III. Pagesa vjetore për këto kategori është përkatësisht 630, 450 dhe 250 euro.
Për automjetet e punonjësve, tarifa është 42 euro në muaj ose 420 euro në vit në Zonën I, 28 euro në muaj ose 280 euro në vit në Zonën II, si dhe 30 euro në muaj ose 300 euro në vit në Zonën III.
Rregulla të veçanta për parkingjet me laura dhe regjistrimin e automjeteve
Dokumenti përcakton se çdo qytetar, punëtor apo person juridik ka të drejtë të regjistrojë një automjet për shfrytëzimin e parkingjeve në zonën ku banon, punon ose ushtron veprimtarinë.
Regjistrimi i automjetit të dytë lejohet vetëm pasi të përfundojë procedura e regjistrimit të automjeteve të para për të gjitha njësitë banesore dhe personat juridikë të zonës përkatëse. E njëjta procedurë vlen edhe për regjistrimin e automjetit të tretë.
Gjatë këtij procesi, përparësi kanë banorët rezidentë dhe pronarët e lokaleve afariste.
Sa u përket parkingjeve rezidenciale me laura, rregullorja parasheh se vendosja e tyre mund të iniciohet nga Prishtina Parking në bashkëpunim me banorët, me kusht që paraprakisht të sigurohet pëlqimi i së paku 80 për qind të banorëve rezidentë të lagjes përkatëse.