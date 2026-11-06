Djali i Anton Qunit jep betimin në ushtrinë kroate, ish-ministri krenar: Uniforma nuk ta ndryshon rrënjën shqiptare

Ish-ministri i Mbrojtjes i Kosovës, Anton Quni, ka bërë të ditur se djali i tij, Dritoni, ka dhënë betimin ushtarak në Forcat e Armatosura të Kroacisë. Përmes një postimi në Facebook, Quni ka shprehur krenarinë dhe gëzimin për këtë arritje të të birit, duke thënë se beson që përvoja në ushtrinë kroate do t’i shërbejë…

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06/11/2026 22:08

Ish-ministri i Mbrojtjes i Kosovës, Anton Quni, ka bërë të ditur se djali i tij, Dritoni, ka dhënë betimin ushtarak në Forcat e Armatosura të Kroacisë.

Përmes një postimi në Facebook, Quni ka shprehur krenarinë dhe gëzimin për këtë arritje të të birit, duke thënë se beson që përvoja në ushtrinë kroate do t’i shërbejë në forcimin e karakterit dhe përgatitjen për sfidat e jetës.

Ai ka theksuar se disiplina, etika, shkathtësitë ushtarake dhe puna në grup që Dritoni do të fitojë gjatë shërbimit ushtarak do të jenë vlera të rëndësishme për të ardhmen e tij.

Quni ka shtuar se, pavarësisht uniformës që do të mbajë, djali i tij do të mbetet përfaqësues i traditës dhe kulturës shqiptare.

Në fund të postimit, ai i ka uruar të birit shërbim të mbarë dhe i ka shprehur dëshirën që ta përfundojë atë me nder.

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