“Pak më ngadalë, shumë më sigurt!”, Policia në Ferizaj nis fushatën për sigurinë në trafik gjatë sezonit vjeshtë-dimër

Zyra për Informim dhe Marrëdhënie me Publikun, pranë Drejtorisë Rajonale të Policisë në Ferizaj, ka iduar dhe projektuar fushatën parandaluese për sigurinë në trafik gjatë sezonit vjeshtë–dimër, me moton “PAK MË NGADALË, SHUMË MË SIGURT!” që do të realizohet nga muaji nëntor 2026 deri në shkurt 2027. Fushata synon vetëdijesimin e shoferëve dhe pjesëmarrësve të…

Lajme

01/11/2026 10:10

Zyra për Informim dhe Marrëdhënie me Publikun, pranë Drejtorisë Rajonale të Policisë në Ferizaj, ka iduar dhe projektuar fushatën parandaluese për sigurinë në trafik gjatë sezonit vjeshtë–dimër, me moton “PAK MË NGADALË, SHUMË MË SIGURT!” që do të realizohet nga muaji nëntor 2026 deri në shkurt 2027.

Fushata synon vetëdijesimin e shoferëve dhe pjesëmarrësve të tjerë në trafik për rreziqet nga reshjet e shiut, mjegulla, ngricat dhe bora, përmes aktiviteteve informuese, këshillimeve, kontrolleve parandaluese dhe ligjëratave në shkolla e institucione arsimore.

“Në bashkëpunim me ekspertin e komunikacionit rrugor Xhemil Halili, do të organizohen aktivitete vetëdijësuese në Ferizaj, Kaçanik, Shtime, Shtërpcë dhe Hani të Elezit”, thuhet në njoftim.

Policia apelon te të gjithë shoferët e automjeteve që të përshtatin shpejtësinë me kushtet e rrugës, të mbajnë distancën e sigurisë, të kontrollojnë gjendjen teknike të automjeteve dhe të tregojnë kujdes të shtuar ndaj këmbësorëve.

“Pak kujdes, pak më ngadalë – shumë më sigurt në rrugë!”, përfundon apeli.

Artikuj të ngjashëm

November 1, 2026

Qeveria Kurti ende pa program pune, mbi 65 projektligje presin shqyrtimin...

November 1, 2026

Rubio dyshon në arritjen e paqes së negociuar në Ukrainë, mbron...

November 1, 2026

Edi Rama rikthen ftesën për dialog me studentët, protestat në Shqipëri...

November 1, 2026

​Dyqane të plaçkitura ndërsa protestat për koston e jetesës në Gjermani...

October 31, 2026

Mijëra njerëz në rrugët e Parisit, protestat përhapen në mbarë Evropën

December 31, 2025

Virgjiniteti, feja, etnia: Elementet që të rinjtë kosovarë i këqyrin te...

Lajme të fundit

Qeveria Kurti ende pa program pune, mbi 65...

A ekziston ende besimi në dashuri? Anjeza, Zoja...

Rubio dyshon në arritjen e paqes së negociuar...

Kosova nis rrugëtimin në Lojërat Olimpike për të...