OVL e UÇK-së thërret konferencë për media nesër në ora 13:00

Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës ka thirrur një konferencë nesër me fillim nga ora 13:00. Njoftimi u bë nga OVL UÇK përmes një email-i të dërguar për mediat.

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28/09/2026 17:34

Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës ka thirrur një konferencë nesër me fillim nga ora 13:00.

Njoftimi u bë nga OVL UÇK përmes një email-i të dërguar për mediat.

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