OVL e UÇK-së thërret konferencë për media nesër në ora 13:00 Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës ka thirrur një konferencë nesër me fillim nga ora 13:00. Njoftimi u bë nga OVL UÇK përmes një email-i të dërguar për mediat. Lajme 28/09/2026 17:34 Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës ka thirrur një konferencë nesër me fillim nga ora 13:00. Njoftimi u bë nga OVL UÇK përmes një email-i të dërguar për mediat. Artikuj të ngjashëm September 28, 2026 “Jo në emrin tim” vazhdon sonte, nata e 13-të në Prishtinë... September 28, 2026 Kuvendi voton 16 komisionet, PDK merr drejtimin e tri prej tyre... September 28, 2026 Kuvendi voton komisionet parlamentare, VV merr drejtimin e 8 prej tyre... September 28, 2026 Mihali: Kanë mbetur edhe 7 ditë për zgjedhjen e Presidentit, nëse... September 28, 2026 Skandal në Marakana, brohoritje për Ratko Mladiqin gjatë ndeshjes Serbi-Holandë... September 27, 2026 Aktori Vedat Bajrami fton qytetarët në protestën e 1 Tetorit: Bashkë... Lajme të fundit “Jo në emrin tim” vazhdon sonte, nata e... Kuvendi voton 16 komisionet, PDK merr drejtimin e... Kuvendi voton komisionet parlamentare, VV merr drejtimin e... Mihali: Kanë mbetur edhe 7 ditë për zgjedhjen...