Majk: Para 15 vjetësh i ke numëruar në gishta konsumuesit e narkotikëve, sot i numëron në gishta ata që s’e konsumojnë
ShowBiz
Reperi i njohur shqiptar, Majk, ka bërë së fundmi një reagim që ka tërhequr vëmendjen e madhe të publikut.
Përmes një postimi në rrjetin social Threads, ai ka ndarë një mendim të fortë për realitetin e sotëm shoqëror.
“Para 15 vjetësh i ke njeh n’gishta konsumust e droges, sot i njeh ngishta ata qe se konsumojne…”, ka shkruar artisti në statusin e tij, duke lënë të kuptohet se sipas tij përdorimi i substancave narkotike është bërë shumë më i përhapur se dikur.
Ky reagim i reperit nga Prishtina ka ngjallur shumë komente dhe diskutime në rrjete sociale, ku ndjekësit e tij kanë ndarë mendime të ndryshme — disa duke e mbështetur për sinqeritetin e fjalëve, e të tjerë duke e kritikuar për mënyrën e shprehjes.
Majk, i njohur për stilin e tij të drejtpërdrejtë dhe shpesh provokues, ka treguar edhe herë të tjera se nuk ngurron të komentojë çështje sociale përtej muzikës, duke hapur diskutime të gjera mes fansave dhe publikut online.