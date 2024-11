LDK kërkon nga organet e rendit të hetojnë ” falsifikimin e raportit të ZKA-së për financat publike”

Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) ka kërkuar hetime urgjente nga Prokuroria në lidhje me ndryshimin e raportit mbi shpenzimet e Qeverisë për karburante nga Zyra Kombëtare të Auditorit (ZKA).

Në një konferencë për media sonte, anëtari i kryesisë së LDK-së Berat Rukiqi, ka thënë se bëhet fjalë për një falsifikim “të drejtpërdrejtë” në një raport institucional, pas ndërhyrjes së ministrit të Financave, Hekuran Murati.

“Zyra Kombëtare e Auditorit falsifikoi raportin. Në rastin në fjalë kemi të bëjmë me çështje të shpenzimit për naftë – një qeveri e cila shpenzon mbi 31 milionë euro në naftë e karburante, trefish më shumë se mesatarja para ardhjes së kësaj qeverie. Duke parë këtë krim institucional, ata sot ndërhynë në mënyrën më të paimagjinueshme, vetëm si dinë të bëjnë ata me manipulime e falsifikime të raporteve të institucioneve”, ka thënë ai.

Rukiqi tha se LDK e dënon fuqishëm “këtë akt të falsifikimit” dhe i bën thirrje prokurorisë që ta hetojë sa më shpejt “këtë krim të rëndë.”

“Një falsifikim i tillë nuk mund të cilësohet ndryshe veçse si një krim i rëndë institucional, ku ka shumë palë të përfshira. LDK do të angazhohet brenda Parlamentit që të zbardhet ky rast i falsifikimit dhe ndërhyrjes së qeverisë në institucionet e pavarura”, tha ai.

Ndryshe, Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) ka sqaruar se në raportin vjetor të auditimit për 2023 gjatë procesit të përgatitjes teknike është lëshuar një gabim, ku në faqen 42 të raportit, përkatësisht te kategoria “Mallrat dhe Shërbimet” kanë mbetur të dhënat nga raporti vjetor i auditimit për 2022.

ZKA-ja sqaron se te shënimi “Mallrat dhe Shërbimet” ku është bërë përshkrimi i zërave kryesorë që përbëjnë shpenzimet e kësaj kategorie, të dhënat e paraqitura nuk paraqesin gjendjen sipas të dhënave nga raporti vjetor financiar për buxhetin e Kosovës për vitin 2023.

Me vendim të Auditores së Përgjithshme është korrigjuar raporti vjetor i auditimit për vitin 2023 në faqen 42, te paragrafi 2 janë bartur të dhënat e korrigjuara të cilat përkojnë me të dhënat e sakta me raportin vjetor financiar të buxhetit të Kosovës 2023, përkatësisht, shënimi 28 “Mallrat dhe shërbimet” si në vijim: Zërat kryesor në këtë kategori të cilat përfshijnë pjesën më të madhe të shpenzimeve janë: shërbimet kontraktuese tjera me 70.927.000 euro, furnizimet mjekësore 61.714.000 euro, shpenzimet e karburantit dhe ngrohjes 27.910.000 euro, blerja e librave 514.000 euro, shpenzimet e qirasë 11.495.000 euro etj.

Sipas dëshmive të auditorit, vlera e korrigjuar për 2023 për karburante përfshin shpenzimet për vetura në vlerën 10.471.000 euro, naftën për ngrohje qendrore 7.590.000 euro, mazutin 833.000 euro, derivatet për gjeneratorë 520.000 euro, dru 8.288.000 euro, si dhe vaj 208.000 euro.

Auditorja e Përgjithshme dhe Zyra Kombëtare e Auditimit sigurojnë Kuvendin e Kosovës, opinionin publik si dhe subjektin e audituar se ky gabim teknik nuk ka pasur ndikim për nga aspekti i auditimit në raport si dhe në opinionin e auditimit për raportin vjetor financiar të buxhetit të Kosovës.

ZKA-ja ka njoftuar Kuvendin e Kosovës, Zyrën e Kryeministrit, Ministrinë e Financave si subjekt i audituar, Komisionin për mbikëqyrjen e financave publike dhe Komisionin për buxhet, punë dhe transfere me të gjitha sqarimet e nevojshme.