Takime me Macronin, Rutte dhe liderë të tjerë ndërkombëtarë, Kurti jep detaje për vizitat e tij në Paris dhe Dublin
Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka bërë një përmbledhje të vizitave zyrtare në Paris dhe Dublin, ku gjatë javës ka zhvilluar një sërë takimesh dhe aktivitetesh me përfaqësues të lartë shtetërorë, diplomatë dhe personalitete ndërkombëtare. Përmes një postimi në Facebook, Kurti ka bërë të ditur se në Paris është pritur dy herë në…
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Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka bërë një përmbledhje të vizitave zyrtare në Paris dhe Dublin, ku gjatë javës ka zhvilluar një sërë takimesh dhe aktivitetesh me përfaqësues të lartë shtetërorë, diplomatë dhe personalitete ndërkombëtare.
Përmes një postimi në Facebook, Kurti ka bërë të ditur se në Paris është pritur dy herë në Pallatin Élysée, fillimisht në mbrëmjen e organizuar nga presidenti francez Emmanuel Macron dhe më pas në një takim bilateral.
Gjatë qëndrimit në kryeqytetin francez, ai është takuar edhe me presidentin e Senatit, Gérard Larcher, si dhe me përfaqësues të Komisionit për Politikë të Jashtme dhe Komisionit për Çështje Evropiane në Asamblenë Kombëtare të Francës.
Kurti ka marrë pjesë edhe në Forumin e Paqes në Paris, ku ishte pjesë e panelit “Making Peace Last: Rebuilding Societies After War”, ndërsa ka marrë pjesë edhe në lansimin e Deklaratës Politike për Fëmijët.
Në kuadër të kësaj vizite, ai ka zhvilluar takime me kryeministrin e Armenisë, Nikol Pashinyan, Përfaqësuesin e Posaçëm të BE-së, Peter Sørensen, si dhe me kryetarin e Parisit, Emmanuel Grégoire.
Një pjesë e agjendës së tij në Francë i është kushtuar edhe teknologjisë, inovacionit dhe arsimit. Kurti ka vizituar qendrën STATION F, të cilën e ka përshkruar si kampusin më të madh në botë për startup-e, ndërsa ka zhvilluar diskutime edhe me studentë në Paris School of International Affairs – Sciences Po.
Ai ka bërë të ditur se është takuar edhe me profesorin Philippe Aghion, i cili vitin e kaluar është nderuar me Çmimin Nobel për Ekonomi, si dhe ka zhvilluar intervista për mediat franceze RFI, Le Monde dhe France24.
Ndërkaq, në Dublin të Irlandës, Kurti ka marrë pjesë në Samitin e IX të Komunitetit Politik Evropian (EPC), ku është pritur nga kryeministri irlandez, Micheál Martin.
Në margjinat e samitit, ai ka zhvilluar takime me ministren e Jashtme dhe të Tregtisë të Irlandës, Helen McEntee, sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, si dhe me një numër liderësh të tjerë ndërkombëtarë.
Në mesin e tyre ishin kryeministri i Kanadasë, Mark Carney, kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Andy Burnham, kryeministri i Hungarisë, Péter Magyar, kryeministrja e Danimarkës, Mette Frederiksen, si dhe presidenti i Zvicrës, Guy Parmelin.
Gjatë qëndrimit në Irlandë, Kurti ka vizituar edhe Parlamentin irlandez, ku është pritur nga përfaqësues të Komitetit për Çështje të Bashkimit Evropian, ndërsa vizitën e ka përmbyllur me një takim dhe diskutim në Institutin për Çështje Ndërkombëtare dhe Evropiane (IIEA).
“Dje mbyllëm një javë të dendur me takime e aktivitete të rëndësishme në kuadër të vizitave në kryeqendrat e Francës dhe Irlandës”, ka shkruar Kurti në postimin e tij.
Ai ka bërë të ditur se gjatë qëndrimit në Dublin ka dhënë edhe një intervistë për gazetën irlandeze The Irish Times. /Lajmi.net/
Postimi i plotë: