Rei Manaj shënon, Shqipëria në epërsi ndaj Bjellorusisë
Shqipëria ka kaluar në epërsi ndaj Bjellorusisë, në kuadër të ndeshjes finale për Ligën C. “Kuq e Zinjtë” morën epërsinë pas 28 minutave lojë, me Rei Manaj që përfitoi nga një gabim në mbrojtje. Manaj arriti ta “fitojë” garën me mbrojtësin bjellorus dhe pastaj me një goditje të saktë, e mposhti portierin ‘nikoqir’. Përndryshe, Shqipëria…
Sport
15/11/2026 18:45
Shqipëria ka kaluar në epërsi ndaj Bjellorusisë, në kuadër të ndeshjes finale për Ligën C.
“Kuq e Zinjtë” morën epërsinë pas 28 minutave lojë, me Rei Manaj që përfitoi nga një gabim në mbrojtje.