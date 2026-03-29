Komuna e Prishtinës: Rruga e shembur është e mbyllur për qarkullim, kemi marrë masat për sigurimin e zonës

29/03/2026 17:35

Komuna e Prishtinës ka njoftuar në lidhje me shembjen e rrugës “Don Shtjefën Kurti” në Prishtinë.

Ata kanë thënë se rruga është shembur plotësisht si pasojë e rrëshqitjes së dheut.

“Ekipet e Drejtorisë për Siguri dhe Emergjenca, Inspekcionit, KEDS, Ujësjellësit dhe Policisë ndodhen në vendin e ngjarjes dhe kanë ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për sigurimin e zonës dhe parandalimin e rrezikut për qytetarët”, thuhet në njoftim.

Ata gjithashtu kanë njoftuar se rruga është e bllokuar për qarkullim.

“Lusim qytetarët që të shmangin këtë segment dhe të ndjekin udhëzimet e autoriteteve në terren. Për çdo informacion shtesë, do të njoftoheni me kohë”, ka thënë Komuna e Prishtinës. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

March 29, 2026

Shembja e rrugës në Prishtinë dyshohet të ketë ndodhur nga rrjedhja...

March 29, 2026

Shembja e rrugës në Prishtinë dëmton gypin e ujit, KRU Prishtina...

March 29, 2026

Haradinaj mbështet protestën e  thirrur nga OVL- UÇK: Po përpiqet të...

March 29, 2026

Ish-zyrtari amerikan: Lufta në Iran do t’i riformësojë dinamikat para samitit...

March 28, 2026

Irani rekruton 12-vjeçarë si “luftëtarë që mbrojnë atdheun”

March 28, 2026

Zelensky: Ukraina ka nevojë për 700,000 ton karburant në muaj

