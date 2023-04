Kamenicë: Punëtori plagoset nga grabitësi që po tentonte të vidhte

Një punëtor në Kamenicë është plagosur nga ana e një grabitësi që ka tentuar të kryej vjedhje në një punishte.

Në momentin që viktima e ka pyetur se kush jeni ju, i dyshuari ka shtënë me armë zjarri në drejtim të viktimës me ç’rast e ka plagosur.

‘’Kamenicë 26.04.2023 – 02:35. Viktima mashkull kosovar ka raportuar se ka vërejtur një të dyshuar deri me tani të pa njohur duke tentuar që të kryej vjedhje në një vend punishte ku viktima ishte duke punuar. Sapo viktima e ka pyetur se kush jeni ju, i dyshuari ka shtënë me armë zjarri në drejtim të viktimës me ç’rast e ka plagosur’’ , thuhet në njoftimin e PK-së.

Po ashtu është bërë e ditur se i dyshuari ka ikur nga vendi i ngjarjes ndërsa viktima është duke u trajtuar në spitalin rajonal të Gjilanit dhe gjendja e tij është stabile.

Njësitë relevante policore kanë dalë në vendin e ngjarjes, ku kanë gjetur dhe sekuestruar për procedura të mëtutjeshme hetimore një gëzhojë.

Në lidhje me rastin është konsultuar prokurori i shtetit, rasti në procedurë hetimore./Lajmi.net/