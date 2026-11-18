Jakup Krasniqi përfundon vizitën familjare në Prishtinë – po kthehet në Hagë
Jakup Krasniqi ka përfunduar vizitën humanitare në Prishtinë, ku qëndroi pranë bashkëshortes së tij, Sevdije Krasniqi, e cila ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore. Pas përfundimit të vizitës, pritet që ai të kthehet në Hagë, ku po mbahet në paraburgim nga Gjykata Speciale. /Lajmi.net/
Lajme
Jakup Krasniqi ka përfunduar vizitën humanitare në Prishtinë, ku qëndroi pranë bashkëshortes së tij, Sevdije Krasniqi, e cila ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore.
Pas përfundimit të vizitës, pritet që ai të kthehet në Hagë, ku po mbahet në paraburgim nga Gjykata Speciale. /Lajmi.net/