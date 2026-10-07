Ismaili mbrëmë pasi uroi Shiroka-Pulën për Presidente, ia vendosi emblemën e UÇK-në në xhaketë

Nënkryetari i PDK-së, deputeti Uran Ismaili, pasi e ka uruar mbrëmë ish-bashkëpartiaken Justina Shiroka-Pulën, menjëherë pas zgjedhjes së saj presidente, ia vendosi edhe emblemën e UÇK-së në xhaketë. Ky gjest simbolik përmbylli një natë me dy vendime të rëndësishme për vendin: miratimin e ligjit që mbron UÇK-në dhe zgjedhjen e presidentes së re. “PDK-ja ka…

Lajme

07/10/2026 10:42

Nënkryetari i PDK-së, deputeti Uran Ismaili, pasi e ka uruar mbrëmë ish-bashkëpartiaken Justina Shiroka-Pulën, menjëherë pas zgjedhjes së saj presidente, ia vendosi edhe emblemën e UÇK-së në xhaketë.

Ky gjest simbolik përmbylli një natë me dy vendime të rëndësishme për vendin: miratimin e ligjit që mbron UÇK-në dhe zgjedhjen e presidentes së re.

“PDK-ja ka insistuar në miratimin e këtij ligji, duke e konsideruar mbrojtjen e UÇK-së dhe të çlirimtarëve prioritet shtetëror dhe obligim ndaj historisë së Kosovës”, thuhet në njoftim.

Shiroka-Pula ka qenë për një kohë të gjatë pjesë e PDK-së, duke shërbyer si deputete dhe ministre. Së fundmi, ajo ka mbajtur detyrën e kryetares së Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës.

Artikuj të ngjashëm

October 7, 2026

Cakolli: Vetëm deputetët mund ta kontestojnë në Kushtetuese zgjedhjen e Presidentes,...

October 7, 2026

Zemaj pas seancës së djeshme: Dje, ping-pongu politik VV–PDK mori fund...

October 7, 2026

Termkolli për LDK-në: Humbëse e madhe – Mbrëmë kah zyrat e...

October 7, 2026

Specialja “ndez” mediat serbe – votimi në Kuvend merr jehonë në Beograd

October 4, 2026

​“Ne jemi të gatshëm”, Zelensky: SHBA kërkon bisedime trepalëshe me Ukrainën...

October 4, 2026

Fadil Fazliu: Jusuf Shalaku-Cufa ishte njeri i urtë, gjakftohtë, trim e...

Lajme të fundit

Cakolli: Vetëm deputetët mund ta kontestojnë në Kushtetuese...

Zemaj pas seancës së djeshme: Dje, ping-pongu politik...

Leonora Jakupi shfaqet si rrallëherë krah partnerit

Termkolli për LDK-në: Humbëse e madhe – Mbrëmë...