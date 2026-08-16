I dërguari i Trump, Kushner, takohet me udhëheqësin e Hamasit për të nxitur planin e paqes në Gaza
I dërguari i Presidentit të SHBA-së Donald Trump për Lindjen e Mesme, Jared Kushner, ka zhvilluar bisedime të rralla me Hamasin për të diskutuar zbatimin e planit të paqes në Gaza të mbështetur nga SHBA-të, ka raportuar BBC. Një zyrtar palestinez i tha BBC-së se dhëndri i Trump u takua me një delegacion të udhëhequr…
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I dërguari i Presidentit të SHBA-së Donald Trump për Lindjen e Mesme, Jared Kushner, ka zhvilluar bisedime të rralla me Hamasin për të diskutuar zbatimin e planit të paqes në Gaza të mbështetur nga SHBA-të, ka raportuar BBC.
Një zyrtar palestinez i tha BBC-së se dhëndri i Trump u takua me një delegacion të udhëhequr nga udhëheqësi i ri i Hamasit, Khalil al-Hayya, në Egjipt të dielën.
Muajin e kaluar, Bordi i Paqes i Trump tha se kishte arritur një marrëveshje për “çarmatimin e plotë” të Hamasit dhe grupeve të tjera të armatosura në Gaza. Javën e kaluar, Izraeli hodhi poshtë planin 15-pikësh të Trump, i cili gjithashtu bën thirrje që trupat izraelite të tërhiqen dhe që Gaza të rindërtohet nën një administratë të re civile palestineze.
Tetë vende myslimane lëshuan një deklaratë të dielën duke dënuar refuzimin e Izraelit.
Trump drejton Bordin e Paqes – të krijuar si një organizatë ndërkombëtare që fillimisht kishte për qëllim të sillte paqe në Gaza, por më vonë u zgjerua për të përfshirë konfliktet në mbarë botën.
Takimi i Kushner me Hayya thuhet se është i pari në këtë nivel që nga marrëveshja e vitit të kaluar për një armëpushim për Rripin e Gazës.
Sipas raportimeve, të dërguarit e Bordit të Paqes, Nickolai Mladenov dhe ish-kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Tony Blair, ishin gjithashtu pjesë e takimit – së bashku me përfaqësuesit e Egjiptit, Katarit dhe Turqisë, të cilët kanë ndërmjetësuar në përpjekjet e paqes.
Nuk është lëshuar asnjë deklaratë zyrtare për bisedimet që thuhet se janë përqendruar në veprime konkrete për çmontimin e armëve të Hamasit – si dhe tërheqjen e trupave izraelite dhe përpjekjet humanitare.