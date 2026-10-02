Tension në protestën “Jo në emrin tim”, hidhen mjete piroteknike tek objekti ku ndodhet Ministria e Drejtësisë

Protesta qytetarësh, me pankarta me mbishkrimin “Jo në emrin tim”, janë nisur drejt objektit të Ministrisë, kundër dënimit të ish-krerëve të UÇK-së ka vazhduar edhe në natën e 17-të, me protestuesit që janë zhvendosur para Ministrisë së Drejtësisë. Një numër i madh qytetarësh, me pankarta me mbishkrimin “Jo në emrin tim”, janë nisur drejt objektit…

Lajme

02/10/2026 20:49

Protesta qytetarësh, me pankarta me mbishkrimin “Jo në emrin tim”, janë nisur drejt objektit të Ministrisë, kundër dënimit të ish-krerëve të UÇK-së ka vazhduar edhe në natën e 17-të, me protestuesit që janë zhvendosur para Ministrisë së Drejtësisë.

Një numër i madh qytetarësh, me pankarta me mbishkrimin “Jo në emrin tim”, janë nisur drejt objektit të Ministrisë, ku kanë kërkuar miratimin e ndryshimeve në Ligjin për Dhomat e Specializuara, transmeton lajmi.net.

Para Ministrisë së Drejtësisë janë parë edhe pjesëtarë të Policisë së Kosovës, të cilët kanë krijuar një kordon sigurie.

Gjatë protestës, në një moment janë hedhur edhe mjete piroteknike, ndërsa protesta ka vijuar në afërsi të objektit të Ministrisë./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

October 2, 2026

Përfundon pa incidente protesta e 17-të “Jo në emrin tim”: Nuk...

October 2, 2026

Në prag të përfundimit të mandatit, Ulutash takon shefin e ushtrisë...

October 2, 2026

Haziri për shkarkimin e Isufajt: Kjo qasje filloi para 6 vitesh...

October 2, 2026

Blerim Isufaj u shkarkua 28 ditë pasi e prezantoi aktakuzën për...

October 2, 2026

Trump: Evropa ka rënë dakord se do të lirojë menjëherë rezerva...

October 2, 2026

Sulm me thikë në një hotel në Cyrih, raportohet për plagosjen...

Lajme të fundit

Përfundon pa incidente protesta e 17-të “Jo në...

Stallone i afrohet moshës 80 vjeçare: Jam në...

Gjyqtarët përgatiten për rikthimin e kampionatit, përfundojnë testet fizike

Në prag të përfundimit të mandatit, Ulutash takon...