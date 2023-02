Haradinaj: Po të ishte Kurti në vijë me amerikanët do të shkonte më shpesh në SHBA, e jo Daçiqi Kreu i AAK-së, Ramush Haradinaj ka kritikuar kryeministrin Albin Kurti lidhur me raportin “e dobësuar” karshi Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Haradinaj ka thënë se dobësimin e raporteve mes Kosovës dhe SHBA-së e dëshmon “ngrirja” e qeveritarëve për të vizituar SHBA-të. “Kryeministri Kurti po të ishte në vijë me ata (SHBA), ish shku ma shpesh…