Haradinaj: Kurti e ndali ndërtimin e Termocentralit “Kosova e Re”, sot milionat e Kosovës shkojnë në Serbi

28/04/2026 17:19

Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj ka shkruar për situatën me energji në Kosovë dhe rajon.

Ai ka thënë se Kosova po paguan qindra miliona euro për Serbinë për energji përme “sekserëve të lidhur me njerëz të afërt të kryeministrimit”, ndërsa ka thënë se Shqipëria ka firmosur marrëveshjen strategjike për gazin amerikan, e cila do t’i sigurojë furnizim stabil me energji dhe kosto të ulët.

Ai ka thënë se Kurti, sapo erdhi në pushtet, u kujdes që ndër vendimet e para të tij të ishte anulimi fillimisht i ndërtimit të Termocentralit “Kosova e Re” dhe refuzimi i gazsjellësit amerikan.

“Sot, milionat e Kosovës nuk do të shkonin në Serbi, sikur Qeveria Kurti të mos e kishte anuluar ndërtimin e Termocentralit të ri. Sikur të mos ishte bllokuar projekti amerikan i gazsjellësit Shkup–Prishtinë, një projekt me përfitime të mëdha, jo vetëm ekonomike, por edhe të sigurisë. Sigurisht, Kosova do të bëhej fuqi energjetike në Ballkan dhe nuk do të mbetej në terr as verës e as dimrit, e aq më pak e varur nga mafia energjetike”, ka shtuar Haradinaj. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

