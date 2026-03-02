“Finalissima” Spanjë–Argjentinë në rrezik pas tensioneve ushtarake në Lindjen e Mesme
Ndeshja ‘Finalissima’ midis Spanjës dhe Argjentinës në Doha është në dyshim pasi Shoqata e Futbollit të Katarit pezulloi turnetë për një kohë të pacaktuar pas sulmeve të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit dhe raketave hakmarrëse të qëlluara në Gadishullin Arabik. Ndeshja midis fitueses së Kampionatit Evropian, Spanjës dhe kampiones së Kupës së Amerikës, Argjentinës, ishte…
Sport
Ndeshja ‘Finalissima’ midis Spanjës dhe Argjentinës në Doha është në dyshim pasi Shoqata e Futbollit të Katarit pezulloi turnetë për një kohë të pacaktuar pas sulmeve të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit dhe raketave hakmarrëse të qëlluara në Gadishullin Arabik.
Ndeshja midis fitueses së Kampionatit Evropian, Spanjës dhe kampiones së Kupës së Amerikës, Argjentinës, ishte planifikuar për 27 mars në stadiumin Lusail të Dohas, me emra të mëdhenj të mundshëm si Lamine Yamal dhe Lionel Messi .
“Shoqata e Futbollit të Katarit njofton shtyrjen e të gjitha turneve, garave dhe ndeshjeve, duke filluar nga sot dhe deri në njoftim të mëtejshëm”, tha shoqata në një deklaratë të dielën.
“Datat e reja për rifillimin e garave do të njoftohen në kohën e duhur përmes kanaleve zyrtare të Shoqatës.”
Vendimi përfundimtar nëse do të shtyhet ndeshja i takon organizatorëve të ngjarjes, UEFA-s dhe CONMEBOL-it.
Shoqata e Futbollit të Bahreinit shtyu të gjitha ndeshjet e saj deri në njoftim të mëtejshëm, ndërsa Konfederata Aziatike e Futbollit njoftoi të dielën se po shtynte ndeshjet e Ligës së Kampionëve Elite në rajon.
Liga e Kampionëve Aziatike Two, aktualisht në fazën çerekfinale, është ndikuar gjithashtu, së bashku me ndeshjet në Ligën Challenge.
Vendet në të gjithë Lindjen e Mesme kanë qenë në gatishmëri të lartë që nga e shtuna, kur SHBA-të dhe Izraeli nisën sulme ajrore kundër Iranit, me qëllim zvogëlimin e aftësisë ushtarake të Iranit.
Irani u hakmor duke sulmuar objektiva amerikane në të gjithë rajonin, përfshirë Emiratet e Bashkuara Arabe, Arabinë Saudite dhe Katarin.
Të dielën, ministria e brendshme e Katarit raportoi një zjarr në një zonë industriale pasi ranë mbeturinat e një rakete të kapur.