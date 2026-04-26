Dërguti: VV ka nisur fushatën zgjedhore, ofertat e momentit të fundit janë sa për sy e faqe
Opininistja Aida Dërguti ka deklaruar se Lëvizja Vetëvendosje tashmë ka nisur fushatën zgjedhore, duke paralajmëruar se vendi mund të shkojë drejt zgjedhjeve të reja për shkak të moszgjidhjes së çështjes së presidentit.
Në emisionin “Info Magazine”, ajo tha se veprimet e fundit të Vetëvendosjes janë pjesë e një strategjie për të ndërtuar një narrativë fajësimi ndaj palëve të tjera politike.
“Vetëvendosje tashmë e ka filluar fushatën zgjedhore. Këto janë gjithçka në ndërtim të argumentit të lënies së fajit ose gjetjes së fajtorit në këtë mes dhe këto oferta të momentit të fundit janë sa për sy e faqe, për të hedhur faj. Përndryshe, Vetëvendosje e ka komoditetin për të shkuar në zgjedhje, sepse aktualisht kontrollon pothuajse të gjithë pushtetin, me ushtrues detyre edhe në Zyrën e Presidentit dhe në instanca të tjera”, tha meds tjerash Dërguti.