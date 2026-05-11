Bashkë në terren pas marrëveshjes, Abdixhiku dhe Osmani takojnë qytetarët

Dy prijët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku dhe Vjosa Osmani kanë dalë në terren, një ditë pasi u zyrtarizua bashkimi i tyre për zgjedhjet e 7 qershorit. Abdixhiku, si kandidati për kryeministër dhe Osmani për president, gjatë së hënës, kanë qëndruar në Maxhunaj. “Bukë, kripë e zemër, në Maxhunaj, në familjen e Haxhi…

11/05/2026 21:53

“Bukë, kripë e zemër, në Maxhunaj, në familjen e Haxhi Feriz Zekollit, aty ku nisi pajtimi i madh ndër shqiptarë në vitet ’90. Mes familjeve kosovare, qytetarëve tanë, për të shtruar bashkë me popullin tonë rrugën e unitetit dhe shpresës për Kosovën. Ju faleminderit për pritjen dhe mbështetjen.”, ka shkruar Abdixhiku.

