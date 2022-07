“Babën e kam prokuror”- Prishtinasja gati sa s’e shkel në zebra një vajzë, më pas e kërcënon

Një ngjarje bizare ka ndodhur dje në Prishtinë.

Videon, denoncuesja e ka dërguar në “Joq Kosova”.

Një qytetare nga Prishtina ka denoncuar sot në redaksinë e JOQ Kosova një vajzë shofere, e cila për pak e ka përplasur në vijat e bardha. Përveçse desh e ka përplasur, shoferja e ka ofenduar rëndë dhe e ka kërcënuar. Në një moment dëgjohet teksa thotë se e ka babain prokuror.

Gjthashtu, ajo shihet teksa kënaqet dhe përqesh brenda makinës qytetaren, të cilës i rrezikoi jetën bashkë me fëmijën e mitur.

Më pas qytetarja tërhiqet nga disa burra, pasi shoferja e inatosur edhe mund ta përplasë nga nervat.

Qytetarja denoncon:

Prsh JOQ Kosova! Po du me nda me juve nje viedo, nese kishit mujt me postu ju lutem. Sot te tre sheshirat, kjo vajza ne veture gati na aksidentoi mu edhe vajzen qe e kisha ne karroce! Dhe ne vend qe te kerkonte falje ajo shante dhe i jepte gaz qe tna frigonte pasi qe une e gjirova qe ta kem si dëshmi. /Lajmi.net/