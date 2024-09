Abdixhiku përmend punët e LDK-së për arsimin në kryeqytet: Krahasojeni me dështimet spektakolare në nivel qendror

Ai përmes një postimi në Facebook, ka përmendur mësimin gjithëditor, shujtat e ngrohta për nxënësit e organizimin e orareve për ta.

“Shihni punën e madhe për sigurimin e shujtave TË NGROHTA për fëmijët tanë. Nuk bëhet fjalë për kifle me jogurt, por për ushqime të përgatitura me nutricistë për secilën ditë. Shihni angazhimin e madh në Kuzhinën Qendrore e në kuzhinat e reja të shkollave që fëmijët të ushqehen mirë në shkollë! Shkolla me kuzhina – ushqime të ngrohta e shëndetshme për fëmijë! Shihni punën e madhe të bërë në renovimin e modernizimin e hapësirave, me laboratorë, tabela dixhitale, në vend të dërrasave me shkumës, e me klasë të standardeve më të larta evropiane! Me rafte të dedikuara për secilin fëmijë që librat të mbahen aty jo në çanta të rënduara mbi kurriz! Shihni riorganizimin e plotë të shkollave e orareve, në mënyrë që nxënësit tanë të qëndrojnë si bashkëmoshatarët e tyre evropian, gjithë ditën në shkollë. JO MË KATËR ORË! T’i bëjnë detyrat aty, të kenë aktivitete aty, të jenë të përkujdesur aty – në shkollë!”, ka shkruar Abdixhiku.

Ai derisa e ka lavdëruar drejtoreshën e Arsimit në kryeqytet, Jehona Lushaku-Sadriun ka thënë që punët e mira të saj duhet t’i krahasoni me dështimet e Qeverisë.