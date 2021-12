15-vjeçarja lind djalë, shteti e liron burrin dyfish më të moçëm

Në repartin e gjinekologjisë, të hënën u krye një lindje jo fort e zakontë. Mjekët sollën në jetë foshnjën e një 15 vjeçareje. Me të marrë vesh, Spitali i Ferizajt e paraqiti rastin në polici, por prindi babë, 29 vjeçar nuk u prangos. Siç u bë me dije, Avdi Krasniqi u la i lirë me urdhër të prokurorit.