Pas gati një ore pritjeje, seanca për Ligjin e Speciales ende nuk nis
Seanca e Kuvendit të Kosovës, në të cilën pritet të votohet Ligji për Dhomat e Specializuara, ende nuk ka nisur, ndonëse ishte paraparë të fillonte në orën 10:00. Pas gati një ore pritjeje, në sallën e Kuvendit janë parë deputetë të Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), si dhe disa deputetë të Lëvizjes Vetëvendosje (LVV) dhe…
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Seanca e Kuvendit të Kosovës, në të cilën pritet të votohet Ligji për Dhomat e Specializuara, ende nuk ka nisur, ndonëse ishte paraparë të fillonte në orën 10:00.
Pas gati një ore pritjeje, në sallën e Kuvendit janë parë deputetë të Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), si dhe disa deputetë të Lëvizjes Vetëvendosje (LVV) dhe Aleancës.
Ndërkohë, në sallë mungojnë deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), si dhe pjesa dërrmuese e deputetëve të mazhorancës.
Para fillimit të seancës, kryeministri Albin Kurti ka zhvilluar një takim me ushtruesen e detyrës së kryetares së PDK-së, Vlora Çitaku.
Pas takimit, Çitaku deklaroi se ka pajtim për përmbajtjen e ligjit, por se ende ekzistojnë dallime sa i përket procedurës. Ajo konfirmoi se ligji do të hidhet në votim gjatë seancës së sotme. /Lajmi.net/