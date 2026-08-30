OVL-UÇK: Serbia mban arkivat, kërkojmë të vërtetën dhe drejtësinë për të zhdukurit

Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (OVL-UÇK), në Ditën Ndërkombëtare të Viktimave të Zhdukjeve me Forcë, ka nderuar personat e zhdukur gjatë luftës në Kosovë dhe ka shprehur mbështetjen për familjet e tyre. Në një postim, OVL-UÇK ka theksuar se pritja e familjeve për të vërtetën ka zgjatur për shumë kohë,…

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30/08/2026 20:42

Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (OVL-UÇK), në Ditën Ndërkombëtare të Viktimave të Zhdukjeve me Forcë, ka nderuar personat e zhdukur gjatë luftës në Kosovë dhe ka shprehur mbështetjen për familjet e tyre.

Në një postim, OVL-UÇK ka theksuar se pritja e familjeve për të vërtetën ka zgjatur për shumë kohë, duke kërkuar zbardhjen e fatit të personave të zhdukur.

“Serbia mban arkivat dhe përgjigjet. Ajo duhet t’i hapë ato dhe institucionet ndërkombëtare duhet ta detyrojnë ta bëjë këtë”, thuhet në reagimin e OVL-UÇK-së.

Organizata ka kërkuar të vërtetën, llogaridhënien dhe drejtësinë, duke nënvizuar se fati i të zhdukurve nuk duhet të mbetet peng i heshtjes apo kalkulimeve politike.

“Familjet e tyre nuk do të mbeten kurrë vetëm”, përfundon postimi.

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