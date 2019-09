Korab Shaqiri prezantohet me këngën ‘Fenomen’ tek ‘Kënga Magjike 2019’.

Korab Shaqiri 11 vite më pas ka vendosur që të zbres sërish në skenën e festivalit ‘Kënga Magjike’, shkruan lajmi.net.

Herën e fundit këngëtari kishte konkurruar me këngën ‘Puthje e hatrit’ ndërsa këtë edicion ai është prezantuar me këngën ‘Fenomen’ me të cilën ndezi skenën ‘E diela shqiptare’.

Performancën e Shaqirit tani mund ta gjeni në kanalin zyrtar të tij në Youtube ku brenda më pak se 24 orëve ka arritur të grumbulloj mbi 100 mijë klikime. /Lajmi.net/