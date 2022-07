Janë mësuar kundërshtarët e Sigal Prishtinës dhe Trepçës në FIBA Europe Cup

Në Munih të Gjermanisë është hedhur shorti për kualifikimet e FIBA Europe Cup, transmeton lajmi.net.

Do të jenë tre raunde dhe katër skuadra do të kalojnë në grupet e kësaj gare.

Kampionia e shumëfishtë e Kosovës, Sigal Prishtina që ka arritur mes 16 skuadrave më të mira të kësaj gare më parë u kualifikua direkt në gjysmëfinale, ku e pret fituesin e ndeshjes BC Kalev Cramo dhe Cedevita Junior.

Ndërkohë, nënkampionia e Kosovës, Trepça do të përballet me skuadrën gjermane BG Gottingen. Nëse mitrovicasit kalojnë tutje do të përballen me Sportingun e Lisbonës.

Ndeshjet zhvillohen mes 27 dhe 30 shtatorit./Lajmi.net/