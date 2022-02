​Meta: Nesër dorëzojmë padi, Kuvendi çoi në Kushtetuese dokumente false

Gjykata Kushtetuese u tërhoq ditën e sotme për të marrë një vendim rreth kushtetutshmërisë ose jo të kërkesës së Kuvendit për shkarkimin e presidentit të Shqipërisë Ilir Meta dhe do të vijë me një vendim brenda 30 ditësh.

Pas këtij vendimit, Këshilltari për Çështjet Ligjore të Presidentit, Bledar Dervishaj, doli në një deklaratë për mediat, ku dha detaje lidhur me “shkeljet e pretenduara”. Pas kësaj deklarate të përfaqësuesit ligjor, presidenti Meta mbajti një konferencë live për mediat.

Ai tha se ditën e nesërme do të depozitohet një padi ndaj Kuvendit. Kreu i shtetit thekson se kemi të bëjmë me një falsifikim të shkresës nga Parlamenti, që sipas tij është një gjë e rëndë dhe kriminale.

“Nesër në orën 09:00 në faqen zyrtare të presidentit do të jenë të publikuara 72 pyetjet dhe përgjigjet. Do t’u përgjigjem disa prej tyre që besoj se kanë interes për ju. Veprimtaria ime ka qenë e qartë për të gjithë palët. Nuk kam mbështetur asnjë subjekt në zgjedhje. Nesër ne do të dorëzojmë padi, pasi është gjë shumë e rëndë dhe kriminale që në Gjykatën Kushtetuese, gjykatën më të lartë të vendit, Kuvendi të dorëzojë një provë gjoja të re, që është falsifikim për të justifikuar dhunimin e procedurave në këtë proces farsë që synon kapjen e institucionit të presidentit”, tha Meta.